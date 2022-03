Les rumeurs vont bon train sur l’avenir de la franchise cinématographique Dune.

Stéphanie Morin La Presse

Jon Spaihts, qui a coécrit avec Eric Roth et le réalisateur québécois Denis Villeneuve le scénario du premier film Dune (consacré à la première moitié du célèbre roman), a dévoilé au site The Playlist que le projet de faire une trilogie était sérieusement étudié.

« Ensemble, les livres Dune, Le Messie de Dune et Les enfants de Dune couvrent la vie des personnages qu’on rencontre dans le premier roman », peut-on lire dans l’entrevue. « Il y a un immense bond dans le temps à combler (entre Dune et Le Messie de Dune) ; l’intrigue devient de plus en plus étrange et épique au fur et à mesure qu’elle se développe. L’action du Messie de Dune se situe des années après la fin de Dune et oui, Denis a discuté très sérieusement de la possibilité de faire un autre film pour compléter la trilogie. »

On sait déjà que Denis Villeneuve est actuellement en préproduction pour la deuxième partie de Dune. Le tournage doit débuter à la fin de l’été ; le film est attendu sur les écrans en octobre 2023.

Le site Vogue a rappelé que dans une entrevue accordée à CBC en août, le Québécois avait affirmé son intérêt à adapter pour le grand écran le livre Le Messie de Dune. « (Ce livre) ferait un film extraordinaire. J’ai toujours vu la possibilité de faire une trilogie, mais nous verrons. Ça représente des années de travail. »

Une télésérie sur l’ordre entièrement féminin du Bene Gesserit, présent dans l’univers de Dune, serait aussi en développement chez WarnerMedia. Jon Spaihts devait faire partie du projet, mais a décidé de quitter pour se consacrer à l’écriture de Dune 2. Il a toutefois révélé qu’il avait été mandaté par WarnerMedia pour réfléchir aux différents projets cinématographiques qui pourraient découler de l’univers imaginé dans les années 60 par Frank Herbert.