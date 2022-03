Dès le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Office national du film (ONF), rendra accessible gratuitement sur son site internet le documentaire À pleine voix, de Saïda Ouchaou-Ozarowski.

André Duchesne La Presse

Installée à Vancouver, la cinéaste propose avec ce film une vision inédite et plurielle de la réalité des femmes musulmanes du Canada. On y fait la connaissance de six Canadiennes, féministes et déterminées, qui s’emploient à déconstruire les préjugés entretenus à leur égard. Ces femmes racontent leurs expériences dans la société et discutent de leur rapport à la liberté, à la religion et à la culture.