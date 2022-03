À l’occasion de son 75e anniversaire, qui correspond à un retour à la normale et une présentation en mai après deux années bousculées par la COVID-19, le Festival de Cannes a l’ambition d’attirer de très grosses pointures, incluant hollywoodiennes, pour son édition 2022.

André Duchesne La Presse

Elvis de Baz Luhrmann, Three Thousand Years of Longing de George Miller, Crimes of the Future de David Cronenberg, Tori et Lokita des frères Dardenne et même le tonitruant Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski avec le retour de Tom Cruise sont dans la mire des dirigeants du festival, affirme-t-on ce matin dans plusieurs magazines spécialisés, à commencer par Variety.

Ce magazine poursuit en disant que le délégué général Thierry Frémaux espère confier la présidence du jury à une femme et que Marion Cotillard et Penelope Cruz auraient été approchées. Mais accepter un tel rôle signifie renoncer à la possibilité que les films attendus dans lesquelles elles jouent, Frère et sœur d’Arnaud Desplechin pour Mme Cotillard et L’immensità de d’Emanuele Crialese pour Mme Cruz, soient du coup écartés de la compétition officielle.

Parmi d’autres films pouvant arriver sur la Croisette, on évoque les titres Triangle of Shades de Ruben Östlund, Asteroid City de Wes Anderson et Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski.

La 75e édition du Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai. La programmation des films en compétition officielle doit être dévoilée la troisième semaine d’avril.