Andy Serkis dans The Batman

Batman et Alfred, détectives

On connaît Alfred Pennyworth, fidèle majordome de Bruce Wayne et sa figure paternelle depuis qu’il est devenu orphelin à un jeune âge. Dans The Batman, de Matt Reeves, cette relation n’est plus aussi simple. Andy Serkis, qui l’incarne, explique à La Presse la dynamique entre son personnage et le nouveau Chevalier noir, interprété par Robert Pattinson.