La 40e édition du Festival international du film sur l’art (FIFA), qui se déroulera du 15 au 27 mars en ligne et en salle, présentera plus de 200 œuvres d’une quarantaine de pays, dont 50 en première mondiale.

Marissa Groguhé La Presse

Cinq projets canadiens, dont trois québécois présentés en première mondiale, sont en compétition longs métrages cette année. Le documentaire Je me soulève, d’Hugo Latulippe, ouvrira le festival. L’acteur et dramaturge Emmanuel Schwartz présentera son tout premier long métrage, Projet Pigeons. Jérémie Battaglia et Johanne Madore portent quant à eux le film La somme de nos rêves, également proposé dans la catégorie longs métrages. Chacune des trois œuvres québécoises seront présentés en présence des cinéastes et leurs équipes durant le festival.

La plus grande célébration mondiale des films sur l’art se tiendra sous le signe « du renouveau, du dialogue et de la fête », annonce-t-on jeudi, alors que la programmation complète est dévoilée. Plus de 1000 films ont été soumis pour cette édition, un record. Les œuvres en lice seront diffusées en ligne et en salle.

Comme chaque année, le FIFA mettra en vedette des œuvres issues de dizaines de pays. Quelque 46 nations sont représentées à travers la programmation cette année.

« Le FIFA donne la parole à des artistes des cinq continents, d’hier et d’aujourd’hui, qui, par l’acte fondamental de nous offrir leur art à regarder, à écouter, à vivre, nous partagent leurs mondes. Leurs films contiennent toutes les envies, les peurs, les colères, les joies, les larmes, les vulnérabilités et les extases de notre monde », indique Philippe U. del Drago, directeur général et artistique de l’évènement, par voie de communiqué.

Six prix seront décernés par les jurys, dont le Grand Prix et le Prix du jury. Les jurés de la compétition internationale longs métrages sont la comédienne québécoise Evelyne Brochu, la directrice de Lo schermo dell’arte Silvia Lucchesi (Italie), le programmateur du Sunnny Side of the Doc Jean-Jean Peretti (France), l’auteur de réalisateur Vincent Rimbaux (Brésil/France) et la programmatrice et commissaire à la National Gallery of Art, Joanna Raczynska (États-Unis).

Myriam Charles (Montréal), Audrey Genois (Montréal) et Saghoon Lee (Corée du Sud) forment le jury de la compétition courts métrages.

Le volet FIFA Expérimental réunira pour cette édition 15 œuvres, dont plusieurs inédites, réalisées par des artistes de divers pays. Dans le lot, deux longs métrages de Dora Garcia, mettant en lumière l’histoire des féminismes.

Le Festival du film sur l’art présentera une série de portraits, racontant les parcours de Charles Trenet, Jean-Michel Basquiat, Joan Mitchell, Marguerite Duras et plusieurs autres. Un évènement spécial, la Nuit de la danse, célèbrera la danse et le cinéma dans un marathon de sept heures de projection au Théâtre Outremont.

À la Place des Arts et à la salle Tudor d’Holt Renfrew Ogilvy, le FIFA érigera deux espaces de diffusion ouverts à tous où il diffusera des pop-ups cinémas gratuits et en continu des cartes blanches de Aseman Sabet, de Marley Hansen ainsi que la sélection de vidéoclips de la nouvelle programmatrice Leticia Trandafir.