Lancée le 28 février 2020 durant les Rendez-vous Québec Cinéma et… deux semaines avant le début de la pandémie de COVID-19, la plateforme de documentaires Tënk célébrera son deuxième anniversaire ce week-end avec un grand débrouillage de trois jours.

André Duchesne La Presse

Les 25, 26 et 27 février, les films de la programmation régulière de la plateforme auxquels ont accès les abonnés seront accessibles gratuitement au public. On pourra par exemple voir ou revoir les œuvres Carcasses de Denis Côté, Jacquot de Nantes d’Agnès Varda, Le jour du pain de Sergey Dvortsevoy ou encore Inside Lara Roxx de Mia Donovan.

Seront aussi accessibles des œuvres récemment mises en ligne d’Avi Mograbi et de Danae Elon, deux documentaristes à qui Tënk consacre des rétrospectives.

D’origine israélienne et Montréalaise d’adoption, Danae Elon (La chambre du patriarche, Le chant d’une sœur) a, selon l’équipe de Tënk, une « approche documentaire sensible et perspicace » dans son traitement de sujets sociaux. Elle a notamment abordé le conflit israélo-palestinien à travers le regard de personnes l’ayant vécu au quotidien.

Quant au documentariste israélien Avi Mograbi, il « joue avec les codes du documentaire et décortique avec un humour cynique l’état de sa nation », dit-on de lui chez les dirigeants de la plateforme. Un de ses films disponibles ce week-end, intitulé Z 32, raconte le récit d’un ex-soldat israélien cherchant le pardon à la suite de la mort de deux policiers palestiniens.

Ce grand débrouillage survient au même moment où Tënk renouvelle et améliore son interface. Celle-ci compte de nouveaux outils tels la possibilité de se créer une liste d’œuvres à voir et un service d’offre d’un documentaire par semaine à un ami.

Le mode de fonctionnement de Tënk est simple. En tout temps, une quarantaine de documentaires sont disponibles en programmation. Les films demeurent en ligne durant deux mois. Chaque semaine, cinq nouveaux films et autant en sortent. Mais quelque 150 films sont aussi mis en disponibilités dans la section archives ; les abonnés peuvent les louer pour une durée de 48 heures au prix de 3 $ l’unité. À noter que ces films ne sont pas inclus dans l’offre d’accès gratuit du week-end.

Parmi les films actuellement en archives, on trouve À la recherche de Vivian Maier de John Maloof et Charlie Siskel, La Soufrière de Wener Herzog, Asiemut et Québékoisie d’Olivier Higins et Mélanie Carrier, Manoir (Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe et de nombreux autres.