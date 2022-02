Tête-à-tête

Les illusions perdues… de Xavier Dolan

Xavier Dolan sera finaliste le 25 février dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle à la 47e cérémonie des Césars, pour Illusions perdues, adaptation du roman de Balzac du cinéaste Xavier Giannoli. Ce film sur le désenchantement face aux compromissions, manipulations et jeux de coulisse du monde littéraire, journalistique et culturel au début du XIXe siècle à Paris prendra l’affiche le même jour au Québec.