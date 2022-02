Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson dans Dune

De nouveaux personnages et une histoire moins centrée sur Paul Atreides : Denis Villeneuve a levé le voile sur certains éléments du second volet de Dune, dont le tournage doit commencer d’ici la fin de l’été.

Véronique Larocque La Presse

Maintenant qu’il a plongé les cinéphiles dans l’univers imaginé par Frank Herbert, Denis Villeneuve croit qu’« il sera possible d’entrer plus profondément dans certains détails » pour ce deuxième film, a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Empire.

« De nouveaux personnages seront introduits dans ce second volet. J’ai pris très tôt la décision que la première partie allait se concentrer sur Paul Atreides et le Bene Gesserit de même que sur son expérience d’entrer en contact pour la première fois avec une culture différente. La deuxième partie touchera bien davantage aux Harkonnen », a-t-il révélé.

Le tournage de Dune 2 doit commencer d’ici la fin de l’été, si la pandémie le permet.

« Le film représentera plus de défis, mais nous savons où nous allons. Le scénario est écrit. Je me sens en confiance. Le seul grand inconnu pour moi, c’est la pandémie », a-t-il confié à Empire.

Ce deuxième film « sera encore plus gros et encore plus ambitieux » que le premier, avait promis Denis Villeneuve en octobre dernier, dans une entrevue accordée à La Presse.

Rappelons que le premier volet, mettant notamment en vedette Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson, a récolté dix nominations en vue de la 94e cérémonie des Oscars.

Dune — Part Two doit prendre l’affiche en octobre 2023.