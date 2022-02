72e Berlinale

Femmes à la conquête d’elles-mêmes

(Berlin) Plusieurs des films présentés à la Berlinale mettent de l’avant des histoires à caractère intime comportant peu de personnages, un effet direct de la pandémie. C’est ce qu’ont en commun Avec amour et acharnement, de Claire Denis, et Good Luck to You, Leo Grande, de Sophie Hyde. Ces deux longs métrages nous donnent aussi l’occasion de voir deux grandes performances d’actrices…