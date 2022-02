Ivan Reitman, producteur et réalisateur de Ghostbusters, est mort

Ivan Reitman, le cinéaste et producteur derrière les comédies « SOS Fantômes » est mort. Il avait 75 ans.

Lindsey Bahr Associated Press

M. Reitman est mort dans son sommeil samedi soir à son domicile de Montecito, en Californie, a déclaré sa famille.

« Notre famille pleure la perte inattendue d’un mari, d’un père et d’un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie, ont déclaré les enfants Jason Reitman, Catherine Reitman et Caroline Reitman dans un communiqué commun. Nous sommes rassurés que son travail de cinéaste ait apporté rire et bonheur à d’innombrables personnes dans le monde. Pendant que nous pleurons en privé, nous espérons que ceux qui l’ont connu à travers ses films se souviendront toujours de lui. »

Connu pour ses comédies grivoises qui ont capturé l’esprit de leur temps, la grande rupture de M. Reitman est venue avec National Lampoon’s Animal House, qu’il a produit. Il a dirigé Bill Murray dans son premier rôle principal dans le film de camp d’été Meatballs, puis à nouveau dans Stripes en 1981, mais son succès le plus important est venu avec Ghostbusters en 1984.

Non seulement la comédie surnaturelle irrévérencieuse mettant en vedette Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Rick Moranis a rapporté près de 300 millions de dollars dans le monde, mais elle a également obtenu deux nominations aux Oscars, engendré une véritable franchise, comprenant des retombées, des émissions de télévision et un nouveau film, Ghostbusters : Afterlife, qui est sorti l’année dernière. Son fils, le cinéaste Jason Reitman a réalisé.

Paul Feig, qui a dirigé le redémarrage de Ghostbusters en 2016, a tweeté qu’il était sous le choc.

« J’ai eu l’honneur de travailler si étroitement avec Ivan et ce fut toujours une telle expérience d’apprentissage, a écrit M. Feig. Il a réalisé certaines de mes comédies préférées de tous les temps. Nous tous dans la comédie lui devons tellement. »

« Une légende, a déclaré le comédien et acteur Kumail Nanjiani sur Twitter. Le nombre de grands films qu’il a réalisés est absurde. »

Parmi les autres films notables figurent Twins, Kindergarten Cop, Dave, Junior et Six Days, Seven Nights.

Ivan Reitman est né à Komárno, en Tchécoslovaquie, en 1946, où son père possédait la plus grande usine de vinaigre du pays. Sa mère avait survécu à Auschwitz et son père était dans la résistance. Lorsque les communistes ont commencé à emprisonner les capitalistes après la guerre, les Reitman ont décidé de s’évader, alors qu’Ivan n’avait que 4 ans. Ils ont voyagé dans la cale clouée d’une péniche en direction de Vienne.

« Je me souviens de flashs de scènes, a déclaré M. Reitman à l’AP en 1979. Plus tard, ils m’ont raconté comment ils m’ont donné quelques somnifères pour que je ne fasse pas de bruit. J’étais tellement assommé que j’ai dormi les yeux ouverts. Mes parents avaient peur que je sois mort. »

Les Reitman ont rejoint un parent à Toronto, où Ivan a montré ses penchants pour le show-biz : démarrer un théâtre de marionnettes, divertir dans des camps d’été, jouer dans des cafés avec un groupe de musique folklorique. Il a étudié la musique et le théâtre à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario, et a commencé à faire des courts métrages. Avec des amis et 12 000 $, M. Reitman a réalisé un film de neuf jours, Cannibal Girls, qu’American International a accepté de sortir.