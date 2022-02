Jimmy Kimmel critique les Oscars

Jimmy Kimmel est surpris de voir que Spider-Man : No Way Home n’a pas eu de nomination pour l’Oscar du meilleur film, alors que c’est le cas pour Don’t Look Up. L’animateur a profité de sa tribune mercredi soir, à l’émission Jimmy Kimmel Live pour reprocher aux votants de l’Académie d’avoir ignoré le film qui a reçu des critiques élogieuses, en plus de devenir l’un des films les plus rentables jamais réalisés, avec près de 750 millions de dollars aux États-Unis et 1,7 milliard de dollars dans le monde.