L’art dans le sang (Affairs of the Art), un film de Joanna Quinn et Les Mills coproduit par l’Office national du film, sera finaliste à la 94e cérémonie des Oscars dans la catégorie des courts métrages d’animation.

André Duchesne La Presse

Originaire du Royaume-Uni (Beryl Productions), le film examine les obsessions à la fois excentriques et attachantes d’une famille pour le dessin, les filets de vis, l’empaillage d’animaux de compagnie et autres bricoles.

La participation canadienne et québécoise a été faite, entre autres, via la conception sonore (Olivier Calvert), le bruitage (Nicolas Gagnon) et le doublage en version française qu’assurent les comédiens Chantal Baril (Beryl), Benoit Brière (Ifor), Marika Lhoumeau (Beverly) et Nicolas Bacon (Colin). Michael Fukushima assurait la production pour l’ONF.

Dans un communiqué diffusé par l’ONF, les deux cinéastes ont déclaré : « Nous sommes absolument ravis d’apprendre que notre film a obtenu une nomination : c’est la réalisation d’un rêve qui nous habitait depuis nos tout premiers films. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos coproducteurs canadiens de l’ONF du soutien indéfectible qu’ils nous ont apporté, et du professionnalisme et de la compétence dont ils ont fait preuve du début à la fin de la production. Mille mercis à eux, et bien sûr aussi à toute notre fantastique équipe de production au pays de Galles. »

Pour Joanna Quinn, il s’agit d’une 2e nomination dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation aux Oscars. La première fois remonte au gala de 1998 avec Famous Fred. Dans le cas de l’ONF, il s’agit d’une 76e nomination aux Oscars ! Au fil des ans, l’organisme canadien a remporté 12 trophées, dont un Oscar honorifique remis en 1989 en reconnaissance de son cinquantenaire.

La première mondiale de L’art dans le sang a eu lieu en janvier 2021 au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. Depuis, l’œuvre a été présentée dans plus de 65 festivals, récoltant 27 prix au passage.

Outre L’art dans le sang, L’ONF comptait deux autres films dans la course, les courts métrages d’animation Mauvaises herbes de Claude Cloutier et Comme un fleuve de Sandra Desmazières. Ils n’ont pas été retenus parmi les finalistes, tout comme le court métrage d’animation canadien, Angakusajaujuq — The Shaman’s Apprentice de Zacharias Kunuk.

Par ailleurs, les courts métrages de fiction Frimas de Marianne Farley et Les grandes claques d’Annie St-Pierre n’ont pas été sélectionnés finalistes dans leur catégorie.