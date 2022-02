Dune, de Denis Villeneuve, est cité 10 fois aux Oscars, suivant de près le grand favori, The Power of the Dog, dont l’un des producteurs principaux est Roger Frappier et qui s’est mérité 12 sélections.

Marc-André Lussier La Presse

L’adaptation cinématographique qu’a tirée Denis Villeneuve du célèbre roman de Frank Herbert est en lice pour l’Oscar du meilleur film, mais a finalement été écartée de la catégorie de la meilleure réalisation, à la surprise générale. Il n’est pas inusité qu’un film soit retenu dans la catégorie reine sans être aussi sélectionné dans la catégorie de la meilleure réalisation, mais le phénomène est quand même rare pour une production recueillant autant de sélections.

PHOTO YARA NARDI, REUTERS Denis Villeneuve (à droite) et Timothée Chalamet, interprète du protagoniste de Dune

Les cinéastes retenus dans cette catégorie sont Kenneth Branagh (Belfast), Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campion (The Power of the Dog) et Steven Spielberg (West Side Story).

Denis Villeneuve a néanmoins recueilli un honneur individuel en étant cité, avec ses coscénaristes Jon Spaihts et Eric Roth, dans la catégorie du meilleur scénario adapté.

Dans une déclaration écrite envoyée aux médias, il s’est tout de même dit « extrêmement fier » des 10 sélections de Dune.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Dune est cité 10 fois aux Oscars. Sur la photo, le réalisateur Denis Villeneuve.

« Depuis Incendies, la tradition est de faire des crêpes juste avant l’annonce des nominations aux Oscars pour dévier le stress. Ce matin, je peux affirmer deux choses : Premièrement, je suis extrêmement fier de mon équipe qui a reçu 10 nominations, dont Meilleur film, que je partage avec Mary Parent et Cale Boyter et Meilleur scénario (adaptation) avec Jon Spaihts et Eric Roth. Je les félicite, ainsi que Hans Zimmer, Joe Walker, Greig Fraser, Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos, Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer, Jacqueline West, Bob Morgan, Donald Mowat, Love Larson, Eva von Bahr, Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill et Ron Bartlett pour leurs nominations amplement méritées. Merci aussi à tous nos acteurs qui m’ont aidé à réaliser mon vieux rêve. Finalement, grand merci à l’Académie pour les honneurs et aux équipes de Legendary et de WB. Deuxièmement, assurez-vous de mettre assez d’œufs dans la pâte, nos crêpes furent un désastre. »

Patrice Vermette est ainsi en lice dans la catégorie de la meilleure direction artistique. Pour l’artisan québécois, il s’agit d’une troisième sélection aux Oscars, après The Young Victoria en 2010 et Arrival en 2017.

Un grand moment pour Roger Frappier

IMAGE TIRÉE DU SITE IMDB Benedict Cumberbatch dans The Power of the Dog, de Jane Campion

Joint par La Presse, Roger Frappier a évoqué un « moment de bonheur ».

« Il est difficile de décrire ce qu’on ressent. C’est comme l’entraînement avant d’arriver aux Jeux olympiques pour voir si on se rend en finale. Douze nominations, c’est exceptionnel et nous ne nous attendions pas à être le film le plus nommé. Je vis en tout cas un grand moment, dix ans après avoir lu le roman de Thomas Savage et d’avoir voulu en faire le meilleur film possible. À cette étape de ma vie et de ma carrière, j’aurais difficilement pu imaginer vivre un moment pareil ! »

Ayant produit les premiers films de Denis Villeneuve, le producteur a aussi eu une pensée pour le cinéaste québécois.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Producteur de The Power of the Dog, Roger Frappier voit l’aboutissement d’un travail de 10 ans.

Je ne comprends pas pourquoi Denis n’est pas nommé dans la catégorie de la meilleure réalisation. Mais vraiment pas. Ça a été ma déception du [mardi] matin. Je suis très heureux des 10 sélections que Dune a obtenues, mais il reste que l’âme du film, c’est lui. Roger Frappier, producteur

« Il a réussi là où deux grands cinéastes [Alejandro Jodorowsky et David Lynch] ont échoué en tentant de porter le roman de Frank Herbert à l’écran. C’est incompréhensible. Je lui ai d’ailleurs téléphoné pour lui dire comment j’étais attristé. Nous avons un très grand respect l’un pour l’autre et je sais qu’il est aussi content pour moi que je le suis pour lui. »

Les dix productions en lice pour l’Oscar du meilleur film sont Belfast (Kenneth Branagh), CODA (Siân Heder), Don’t Look Up (Adam McKay), Drive My Car (Ryûsuke Hamaguchi), Dune (Denis Villeneuve), King Richard (Reinaldo Marcus Green), Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson), Nightmare Alley (Guillermo del Toro), The Power of the Dog (Jane Campion) et West Side Story (Steven Spielberg).

Belle présence de films internationaux

Les films internationaux font d’ailleurs belle figure dans cette course. Flee, du Danois Jonas Poher Rasmussen, a réussi l’exploit d’être en lice dans les catégories du meilleur film international, du meilleur documentaire et du meilleur long métrage d’animation. À l’instar de Roma en 2019 et de Parasite en 2020, Drive My Car, du Japonais Ryûsuke Hamaguchi, combine les citations dans les catégories meilleur film international et meilleur film, en plus d’être cité dans la catégorie du meilleur scénario adapté et de la meilleure réalisation. Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, vaut notamment à Penélope Cruz une sélection dans la catégorie de la meilleure actrice. Julie (en 12 chapitres), du Norvégien Joachim Trier, a par ailleurs été retenu dans la catégorie du meilleur scénario original.

Boudée aux Screen Actors Guild Awards et aux Bafta Awards, Kristen Stewart a finalement décroché aux Oscars une citation grâce à sa performance dans Spencer. Les autres candidates sont Olivia Colman (The Lost Daughter), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Penélope Cruz (Madres paralelas) et Nicole Kidman (Being the Ricardos).

PHOTO PABLO LARRAIN, ASSOCIATED PRESS This image released by Neon shows Kristen Stewart in a scene from "Spencer." (Pablo Larrain/Neon via AP)

En lice pour le meilleur acteur : Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (tick, tick… BOOM !), Will Smith (King Richard) et Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Les performances de Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana DeBose (West Side Story), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (The Power of the Dog) et Aunjanue Ellis (King Richard) ont été retenues dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien ; Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J. K. Simmons (Being the Ricardos) et Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) dans celle du meilleur acteur de soutien.

Après The Power of the Dog et Dune, les autres productions les plus en vue sont Belfast, de Kenneth Branagh, et West Side Story, de Steven Spielberg, toutes deux citées sept fois.

La 94e cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars au Dolby Theatre à Los Angeles.