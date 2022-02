C’est le documentaire d’Hugo Latulippe Je me soulève qui ouvrira en première mondiale et en compétition la 40e édition du Festival international du Film sur l’Art (FIFA), prévu du 15 au 27 mars.

Laila Maalouf La Presse

Cette édition aura lieu en ligne et en salle, à Montréal et à Québec.

Je me soulève se questionne sur la façon dont l’art peut transformer le monde dans une quête où s’entremêlent politique et poésie. Il porte à l’écran la contribution d’artistes comme Ariel Charest, Catherine Dorion, Sarah Montpetit, Elkahna Talbi, avec des textes de Marjolaine Beauchamp, Dany Boudreault, Mathieu Gosselin, Jean-Christophe Réhel, Rodney Saint-Éloi, Daria Colonna.

« Je me soulève est un film remarquable, inspirant et tourné vers l’avenir qui est en phase avec notre mission d’accroître la connaissance et l’importance de l’art auprès du public et de promouvoir les artistes. C’est un film qui m’a beaucoup émue, autant par la beauté de ses images que par l’enthousiasme contagieux de ses protagonistes », a déclaré Jacinthe Brisebois, directrice de la programmation du FIFA.

Le documentaire d’Hugo Latulippe sera projeté le 15 mars, à 19 h, au Monument-National, à Montréal, et les 16 et 17 mars, à 19 h, au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Il sera précédé par le court métrage We Are Not Speaking the Same Language, de Danika St-Laurent.

Il sera également offert en ligne dès le 15 mars, à 20 h, sur la plateforme de diffusion en ligne du FIFA, et ce durant toute la durée du festival, jusqu’au 27 mars.