À qui se mesurera Vin Diesel dans le prochain volet de Fast & Furious ? Ce pourrait bien être à Jason Momoa.

Véronique Larocque La Presse

L’interprète d’Aquaman serait dans la dernière ligne droite des négociations pour intégrer la distribution du 10e film de la série, a rapporté The Hollywood Reporter, vendredi.

Peu de détails ont filtré au sujet du synopsis de ce long métrage qui sera de nouveau réalisé par Justin Lin, mais différents médias évoquent la possibilité que Jason Momoa incarne l’un des opposants de Dominic Toretto (Vin Diesel).

Le tournage est prévu le printemps prochain. Le film doit prendre l’affiche en mai 2023.

Paru l’été dernier, F9 : The Fast Saga, plus récent opus de la franchise, a rapporté au box-office mondial 726 millions US, malgré la pandémie de COVID-19.