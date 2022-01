Après trois chapitres à sa série de courts métrages Imelda, sympathique hommage à sa grand-mère paternelle, le cinéaste Martin Villeneuve a décidé de prolonger son projet et d’ajouter cinq épisodes à être diffusés sur Unis TV et, espère-t-il, en festivals.

André Duchesne La Presse

Aux Robert Lepage et Ginette Reno qui avait joué dans les épisodes 2 (Le notaire) et 3 (Simone) s’ajouteront de nouveaux comédiens et artisans du cinéma, soit Michel Barrette, Lynda Beaulieu, Antoine Bertrand, Marc-François Blondin, Anne-Marie Cadieux, Yves Jacques et… un certain Denis Villeneuve qui fera une apparition dans le huitième et dernier chapitre.

« Après avoir complété le troisième opus, je ne pensais pas donner suite à Imelda car tourner sans financement représente tout un investissement », indique Martin Villeneuve (Mars et Avril) qui porte ce projet à bout de bras depuis le début.

Son distributeur, Danny Lennon, a pu obtenir l’aide d’Unis TV qui a acheté les cinq épisodes à venir. Ceux-ci ont été tournés à l’automne 2021.

Robert Lepage, qui jouait le fils d’Imelda, et donc père des frères Villeneuve, dans le deuxième film, sera de retour dans deux autres épisodes. M. Lepage et sa sœur Lynda Beaulieu incarnent les parents, Jean et Nicole, de Martin.

« Ce n’est pas un hasard, car ils ont fait office de mentors, voire de parents spirituels, pour moi, nous dit Martin Villeneuve. Et pour l’anecdote, mes propres parents font leurs doublures sur le plateau de tournage. »

PHOTOS FOURNIES PAR MARTIN VILLENEUVE Jean et Martin Villeneuve, parents du cinéaste, sont les doublures de Robert Lepage et Lynda Beaulieu qui sont leur incarnation dans la série Imelda.

Selon le site IMDB, les titres des épisodes à venir sont Le cadeau, Impérial 59, Les pilules, Pipo et Mary Vone.

C’est, rappelons-le, Martin Villeneuve lui-même qui incarne sa grand-mère dans chacun des films. Son projet d’ensemble constitue un hommage à la fois tendre, nostalgique et humoristique à femme disparue à 101 ans.

« Ultimement, mon objectif est de rassembler les huit courts métrages pour former un long qui serait distribué en salles à la fin de 2022 ou au début de 2023 », indique Martin Villeneuve. Il lui reste cependant à trouver un distributeur.