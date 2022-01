The Matrix Resurrections

Mise à jour ratée ★★

L’impact culturel de The Matrix est indéniable. Sortie en 1999, l’œuvre des sœurs Wachowski a imprégné de son propos et de ses codes une époque charnière où l’internet commençait à s’imposer dans nos vies. Ses effets spéciaux (l’impressionnant bullet time), son style (le cuir noir, les verres fumés), sa musique (Massive Attack, The Prodigy) et ses thèmes (la liberté de choix, l’intelligence artificielle) ont influencé d’innombrables œuvres. D’une certaine façon, le film a même popularisé les théories du complot.