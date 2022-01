Parmi les quelques centaines de longs métrages qui prendront l’affiche au cours de l’année, nous en avons retenu 20. De toutes provenances confondues, ces productions pourraient bien créer l’évènement au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il ne reste plus qu’à souhaiter que les salles de cinéma puissent rouvrir dès que possible. Dans les circonstances, les mois de sorties sont évidemment inscrits sous toute réserve.

Avatar 2

James Cameron

IMAGE FOURNIE PAR DISNEY PICTURES Avatar 2 est la première des quatre suites que prévoit réaliser James Cameron.

Treize ans après Avatar, qui détient toujours le record au box-office avec des recettes frôlant les 3 milliards US, James Cameron proposera enfin la première des quatre suites prévues. Toujours sans titre officiel, Avatar 2, que le cinéaste d’origine canadienne a commencé à concevoir il y a 10 ans, a entièrement été filmé sous l’eau, nécessitant ainsi un ajustement technologique inédit. Dans une récente interview accordée au magazine Entertainment Weekly, James Cameron a révélé que le récit du nouvel opus se déroulait 14 ans plus tard, au sein de la famille qu’ont fondée le soldat humain Sully (Sam Waterston) et la guerrière Neytiri (Zoe Saldana). Sigourney Weaver et Kate Winslet font aussi partie de la distribution.

Décembre

Babylon

Damien Chazelle

PHOTO RACHEL LUNA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Brad Pitt est l’une des têtes d’affiche de Babylon, film de Damien Chazelle.

On sait encore peu de choses à propos de Babylon, nouveau film de celui qui, au cours des cinq dernières années, nous a offert La La Land, First Man, ainsi que la série The Eddy. Selon la rumeur qui circule dans les médias spécialisés, le récit du nouveau film de Damien Chazelle, dont le tournage est déjà bouclé, serait campé dans le Hollywood des années 1920 et 1930, au moment de l’arrivée du cinéma parlant, véritable révolution de l’époque. Margot Robbie et Brad Pitt sont entourés d’une imposante distribution, de laquelle font notamment partie Olivia Wilde, Katherine Waterston, Tobey Maguire et Li Jun Li. Un probable lancement dans l’un des grands festivals internationaux de cinéma ? À suivre.

Décembre

Babysitter

Monia Chokri

PHOTO FOURNIE PAR MAISON 4:3 Patrick Hivon, Monia Chokri et Steve Laplante sont les têtes d’affiche de cette adaptation cinématographique de la pièce Babysitter, de Catherine Léger. Cette dernière signe le scénario de ce film réalisé par Monia Chokri.

Le deuxième long métrage de Monia Chokri à titre de réalisatrice sera lancé dans la section Sundance Midnight du festival de Sundance au cours des prochains jours. Près de trois ans après La femme de mon frère, qui avait obtenu un prix coup de cœur de la section Un certain regard au Festival de Cannes, Babysitter est une adaptation cinématographique de la pièce homonyme de Catherine Léger. Cette dernière signe d’ailleurs elle-même le scénario de cette comédie dont l’histoire est construite autour d’une blague sexiste que fait un ingénieur sans histoire, laquelle fera partir en vrille son existence. Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz, Steve Laplante et Hubert Proulx en sont les têtes d’affiche.

Avril

The Batman

Matt Reeves

Révélé grâce à des films d’horreur (Cloverfield, Let Me In), signataire ensuite de deux des films de La planète des singes, Matt Reeves a hérité d’un mandat difficile à relever. Dix ans après la fin de la trilogie Batman qu’a réalisée avec brio Christopher Nolan, Reeves doit maintenant relancer la franchise sur de nouvelles bases, avec un nouveau style et, bien sûr, de nouveaux acteurs. Succédant à Christian Bale, Robert Pattinson est la vedette de ce nouvel opus qui s’annonce très sombre, dans lequel il donne notamment la réplique à Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (The Riddler) et Colin Farrell (The Penguin).

Mars

Black Panther – Wakanda Forever

Ryan Coogler

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIATED PRESS À Los Angeles, œuvre murale de l’artiste Shane Grammer reprenant une image du regretté Chadwick Boseman

En 2018, Black Panther a marqué les esprits au point d’être cité aux Oscars dans la catégorie du meilleur film, honneur rarement dévolu à un film de superhéros. La mort inattendue de Chadwick Boseman, interprète de T’Challa, a bien entendu créé une onde de choc en 2020, tant dans l’équipe de production que dans le public. Aussi, Ryan Coogler (Fruitvale Station, Creed), qui a signé le premier opus, a choisi d’emprunter des pistes complètement différentes pour cette suite, préférant écarter le personnage de T’Challa plutôt que d’avoir recours à des trucages numériques ou de faire appel à un autre acteur. Black Panther – Wakanda Forever est le 30e film de l’univers cinématographique Marvel, le septième de la Phase 4.

Novembre

Chien blanc

Anaïs Barbeau-Lavalette

PHOTO FOURNIE PAR MK2 | MILE END Denis Ménochet incarne le romancier Romain Gary dans Chien blanc, film réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette.

Après avoir porté – avec grand succès – le roman de Geneviève Pettersen La déesse des mouches à feu, Anaïs Barbeau-Lavalette s’attaque cette fois au célèbre bouquin de Romain Gary en cosignant le scénario de cette adaptation avec Valérie Beaugrand-Champagne. Cette production à vocation internationale relate l’histoire de l’écrivain qui, alors que les États-Unis explosent sous les tensions raciales après l’assassinat de Martin Luther King, accueille chez lui, avec son amoureuse Jean Seberg, militante pour les droits civiques, un chien abandonné, dressé pour sauter à la gueule des Afro-Américains. Le toujours remarquable Denis Ménochet (Jusqu’à la garde, Grâce à Dieu), qui donnera par ailleurs la réplique à Isabelle Adjani dans Peter von Kant (le film de François Ozon ouvrira la Berlinale le 10 février), et l’actrice canadienne Kacey Rohl (White Lie) en sont les têtes d’affiche.

Septembre

Compartiment no 6

Juho Kuosmanen

Colauréat du Grand Prix au Festival de Cannes (ex æquo avec Un héros, d’Asghar Farhadi), le plus récent film du cinéaste finlandais Juho Kuosmanen (Olli Mäki) est un road movie campé dans l’Arctique. Compartiment no 6 relate l’aventure d’une jeune Finlandaise étudiant à Moscou qui, intéressée par l’archéologie, décide de se rendre à Mourmansk, au nord du cercle arctique, afin d’aller visiter un site de pétroglyphes. Se déroulant en bonne partie à l’intérieur du train, le récit se concentre surtout sur la rencontre, disons exigeante, entre la jeune femme et celui avec qui elle partagera sa cabine pendant tout ce très long trajet. Kuosmanen suit l’évolution du lien entre ces deux êtres d’une façon subtile et originale, sans jamais emprunter la piste attendue.

Février

Creed III

Michael B. Jordan

PHOTO ANDY KROPA, ASSOCIATED PRESS En plus de reprendre son rôle d’Adonis Johnson, Michael B. Jordan signera avec Creed III sa première réalisation.

Pour le troisième film de cette série dérivée de Rocky, Michael B. Jordan se fera cette fois aussi valoir derrière la caméra. En plus de reprendre son rôle d’Adonis Johnson, fils du regretté Apollo Creed (l’ancien rival de Rocky Balboa), la vedette d’A Journal for Jordan signera en effet cette fois sa toute première réalisation. « La réalisation m’a toujours intéressé, mais j’attendais le bon moment avant de me lancer, a déclaré Michael B. Jordan. J’ai mûri professionnellement et en tant qu’homme, et j’ai pu apprendre auprès de grands du métier comme Ryan Coogler et, plus récemment, Denzel Washington. Les thèmes abordés dans Creed III me sont aussi très personnels. » Tessa Thompson et Phylicia Rashad seront de retour dans ce troisième volet, mais pas Sylvester Stallone.

Novembre

Crimes of the Future

David Cronenberg

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE David Cronenberg compte lancer Crimes of the Future au prochain Festival de Cannes.

Dans une récente interview accordée au magazine torontois NOW, David Cronenberg n’a pas caché sa volonté de terminer son nouveau film à temps pour le lancer au Festival de Cannes au mois de mai. À coup sûr, la présentation de Crimes of the Future constituera un évènement. N’ayant pas tourné de long métrage depuis Maps of the Stars, il y a huit ans, le chef de file du cinéma canadien fait une sorte de retour aux sources en portant à l’écran un scénario qu’il a écrit seul. Mettant en vedette Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, Crimes of the Future se déroule dans un monde où les humains ont évolué de telle sorte qu’ils peuvent se métamorphoser en modifiant leur composition biologique. Cronenberg un jour, Cronenberg toujours !

Juin

Elvis

Baz Luhrmann

PHOTO AUDE GUERRUCCI, REUTERS Dans le film que Baz Luhrmann consacre à Elvis Presley, Tom Hanks incarne le colonel Parker, impresario de l’interprète de Blue Suede Shoes.

Freddie Mercury, Elton John et Aretha Franklin, pour ne nommer qu’eux, ont récemment eu droit à leur film. Au tour d’Elvis Presley maintenant. Il sera intéressant de voir ce que Baz Luhrmann, reconnu pour ses films hauts en couleur (parmi lesquels Moulin Rouge), fera de la vie du célèbre interprète de Blue Suede Shoes. Au cœur du récit, les rapports complexes entre la vedette et son impresario, le colonel Parker, interprété par Tom Hanks. Plusieurs acteurs connus étaient sur les rangs pour personnifier Elvis, mais le cinéaste a finalement fixé son choix sur Austin Butler, pour qui il s’agira d’un premier grand rôle au cinéma. Kelvin Harrison Jr interprète par ailleurs B. B. King, tandis que Kodi Smit-McPhee, remarqué dans The Power of the Dog, prête ses traits au chanteur country Jimmie Rodgers.

Juin

L’évènement

Audrey Diwan

À la Mostra de Venise, où le jury était présidé par le cinéaste coréen Bong Joon-ho (Parasite), L’évènement a obtenu le Lion d’or, soit la plus haute distinction du festival. Dans cette adaptation du roman d’Annie Ernaux, Audrey Diwan, dont le premier long métrage, Mais vous êtes fous, s’était fait avantageusement remarquer en 2019, plonge dans la France de 1963, une époque où l’avortement était interdit. Elle suit ainsi le parcours d’une jeune étudiante prometteuse, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir, malgré une grossesse non désirée. Mettant en vedette Anamaria Vartolomei, L’évènement a aussi obtenu à Venise le prix de la critique.

Février

The Fabelmans

Steven Spielberg

PHOTO VALÉRIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Steven Spielberg proposera en 2022 The Fabelmans, film inspiré de ses propres souvenirs d’enfance.

N’ayant pas écrit lui-même de scénario depuis A. I. Artificial Intelligence, en 2001, Steven Spielberg a repris la plume pour écrire, en collaboration avec Tony Kushner (Angels in America, West Side Story), un film à caractère autobiographique, inspiré de ses années de jeunesse. Campé dans les années 1950 et 1960 en Arizona, The Fabelmans est un projet auquel le réalisateur d’E. T. songe depuis longtemps. Autour de Gabriel LaBelle, choisi pour incarner Sammy, le garçon au centre de l’histoire, gravitent des personnages cruciaux, interprétés par Michelle Williams (la mère), Paul Dano (le père), Seth Rogen (l’oncle favori) et Julia Butters (la sœur). The Fabelmans sera le 32e long métrage de Steven Spielberg.

Novembre

Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore

David Yates

Le troisième volet de la série campée dans le monde des sorciers de J. K. Rowling se situe dans la continuité. L’autrice cosigne encore une fois le scénario (ce qu’elle n’avait pas fait pour aucun des films Harry Potter), et David Yates, qui a signé la réalisation de Fantastic Beasts et Fantastic Beasts : The Crimes of Grindelwald, est aussi de retour derrière la caméra. Il y a cependant une différence. Mads Mikkelsen incarne désormais Gellert Grindelwald, en remplacement de Johnny Depp. « Il m’est arrivé de jouer un personnage déjà incarné auparavant par d’autres acteurs – ne serait-ce que Hannibal –, donc, ce n’est pas inédit pour moi, a déclaré à ce propos l’acteur à La Presse l’an dernier. Évidemment, je donnerai ma propre couleur au personnage, mais il faudra le faire aussi de manière à établir un pont avec les deux précédents films. »

Avril

Nope

Jordan Peele

AFFICHE FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Affiche de Nope, film de Jordan Peele

Il y a eu Get Out, puis Us. Il y a maintenant Nope. Ne comptez cependant pas sur Jordan Peele pour en dévoiler davantage. Tout ce à quoi nous pouvons nous accrocher pour l’instant est une affiche, intrigante, sur laquelle on voit un nuage flotter de façon distincte au-dessus d’un petit village en montagne. On sait aussi que Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun dominent une distribution dont fait aussi partie Donna Mills, grande vedette du téléroman de luxe Knots Landing dans les années 1980. Pour le reste, il faudra patienter jusqu’à la belle saison avant de savoir vraiment de quoi il en retourne. Parions qu’on en frissonnera.

Juillet

Norbourg

Maxime Giroux

Vincent-Guillaume Otis et François Arnaud sont les têtes d’affiche de ce thriller inspiré du scandale financier dans lequel a été plongée au milieu des années 2000 cette entreprise en gestion de fonds de placement dirigée par Vincent Lacroix. Écrit par Simon Lavoie (Le torrent, Nulle trace) et réalisé par Maxime Giroux (Félix et Meira, La grande noirceur), Norbourg relate le parcours d’un inspecteur mandaté pour surveiller les activités de la firme. Mettant aussi en vedette Christine Beaulieu, Alexandre Goyette, Guy Thauvette et Paul Doucet, Norbourg constitue assurément un changement de tonalité intéressant pour le scénariste, tout autant que pour le réalisateur.

Février

Notre-Dame brûle

Jean-Jacques Annaud

Les grands défis n’ont jamais fait peur à Jean-Jacques Annaud (Le nom de la rose, Sept ans au Tibet). Près de trois ans après le spectaculaire incendie ayant ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le cinéaste français recrée le drame à travers une fiction. Mettant en vedette Samuel Labarthe, Jérémie Laheurte et Chloé Jouannet, Notre-Dame brûle annonce une expérience immersive en suivant des pompiers appelés sur place. En France, la sortie de ce film est prévue le 16 mars. À notre connaissance, aucune entente de distribution n’est encore conclue pour le Québec, mais il y a fort à parier que ce film ambitieux se retrouvera aussi sur nos écrans à un moment ou à un autre.

Date de sortie à déterminer

Les Olympiades

Jacques Audiard

PHOTO FOURNIE PAR MK2 | MILE END Lucie Zhang, Noémie Merlant et Makita Samba dans Les Olympiades, film de Jacques Audiard

Jacques Audiard (Un prophète) est de retour avec un film très contemporain, inspiré de trois romans graphiques de l’Américain Adrian Tomine. Transposé dans un contexte français et se déroulant dans le quartier des Olympiades à Paris, le récit suit le parcours sexuel et sentimental de quatre personnes, trois femmes et un homme, qui cherchent à tisser des liens en cette ère où tout relève d’une humeur sur les réseaux sociaux. Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu) et Léa Mysius (Ava) ont en outre participé à l’écriture du scénario de ce sublime film en noir et blanc sur l’amour et le désir entre trentenaires, lancé au Festival de Cannes l’été dernier.

Avril

Top Gun : Maverick

Joseph Kosinski

C’était en 1986. Sur des airs de Kenny Loggins et du groupe Berlin, Tom Cruise a confirmé son statut de superstar grâce à ce rôle de pilote un peu tête brûlée, en formation à une école réservée à la crème des recrues de l’aéronavale américaine. Trente-six ans plus tard, Maverick est de retour, cette fois à titre d’instructeur. Dans ce film où les séquences aériennes s’annoncent encore plus vertigineuses, Tom Cruise est entouré de Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Harris et Jon Hamm. Joseph Kosinski (Oblivion, Only the Brave) a pris le relais du regretté Tony Scott à la réalisation. Notez que Top Gun : Maverick aurait en principe dû prendre l’affiche il y a longtemps, mais sa sortie a sans cesse été reportée à cause de la pandémie.

Mai

Un héros

Asghar Farhadi

Asghar Farhadi retrouve ses plus belles marques grâce à Un héros, une histoire comportant un évènement banal pour point de départ, qui se développe pourtant au point de tracer le portrait de toute une société. La situation exposée se révélera beaucoup plus complexe – et compliquée – qu’elle aurait pu paraître au premier abord. Un amour clandestin, l’utilisation des médias, l’instrumentalisation d’un enfant pour attirer la sympathie de l’opinion publique, bref, plusieurs thèmes passent brillamment sous la loupe d’un cinéaste dont les scénarios sont souvent des merveilles d’écriture. Lauréat du Grand Prix à Cannes (ex æquo avec Compartiment no 6, de Juho Kuosmanen), Un héros pourrait bien valoir au réalisateur d’Une séparation et du Client un troisième Oscar.

21 janvier sur Amazon Prime Video

Viking

Stéphane Lafleur

PHOTO FOURNIE PAR MICRO_SCOPE Scène captée sur le plateau de Viking, film de Stéphane Lafleur

Au cours des dernières années, Stéphane Lafleur a souvent prêté son talent à d’autres à titre de monteur, mais, cette fois, le cinéaste est enfin de retour derrière la caméra, huit ans après Tu dors Nicole. Coécrit avec Éric K. Boulianne (Avant qu’on explose, Menteur), Viking met en vedette Steve Laplante, Larissa Corriveau, Fabiola N. Aladin et Hamza Haq, et constitue à ce jour le film le plus ambitieux de celui qui nous a en outre offert Continental, un film sans fusil. Cette comédie de science-fiction à l’humour décalé relate les aventures de volontaires recrutés pour former l’équipe B d’une première mission habitée sur Mars. Prometteur !

Automne