The Power of the Dog remporte le prix du meilleur film dramatique

Le long métrage The Power of the Dog de Jane Campion a remporté le prix du meilleur film dramatique et celui de la meilleure réalisation dimanche soir au gala des Golden Globes. Un prix d’interprétation (meilleur acteur de soutien) a aussi été remis à Kodi Smith-McPhee.

André Duchesne La Presse

Le film, dont un des producteurs est le Montréalais Roger Frappier raconte l’histoire de deux frères éleveurs, Phil et George Burbank (Benedict Cumberbatch et Jesse Plemons) qui, proches depuis toujours, voient leur relation chamboulée lorsque ce dernier amène sa nouvelle épouse (Kirsten Dunst) et son fils à la maison.

Le film West Side Story de Steven Speilberg a de son côté remporté le prix de la meilleure comédie et du meilleur film musical en plus de décrocher deux prix d’interprétation remis à Rachel Zegler et Ariana DeBose.

Par ailleurs, le long métrage Dune de Denis Villeneuve vient de remporter le prix de la meilleure trame sonore originale au gala des Golden Globes dont la 79e édition, boudée par l’ensemble de l’industrie hollywoodienne et abandonnée par son ancien diffuseur, la chaîne NBC, est présentée en vase clos.

Ce prix a été attribué au compositeur Hans Zimmer. Ce dernier en est ce soir à sa onzième nomination pour la meilleure trame sonore. Il avait remporté un premier Oscar en 1995 pour The Lion King.

Le prix de la meilleure chanson originale est allé à No Time to Die interprétée par Billie Eilish dans le plus récent film de James Bond.

Comme de coutume, le gala a lieu à l’hôtel Beverly Hilton de Beverly Hills. C’est pratiquement la seule constante qui tient par rapport aux cérémonies des dernières années. Pour le reste, ce gala autrefois très couru par le gratin hollywoodien se déroule sans les finalistes, sans vedettes, sans tapis rouge.

Pour l’Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA) qui organise le gala, cette situation est imputable à la pandémie. Mais dans les faits, Hollywood a fait front commun contre les Golden Globes à la suite des scandales et malaises s’accumulant au fil des ans.

Des enquêtes ont démontré entre autres que l’organisme, qui compte une centaine de membres votants, n’avait aucun représentant noir jusqu’à tout récemment. Tout comme le fait qu’une trentaine de membres ont visité le plateau de tournage de la série Emily in Paris en 2019 et séjourné dans un hôtel cinq étoiles aux frais de la production.

Pour le gala de ce soir, la HFPA a tenté sans succès d’attirer au moins quelques vedettes à titre de présentateurs. Tous ont refusé.

Selon un article publié par Variety au cours des dernières heures, ce sont des représentants d’organismes recevant l’aide caritative de la HFPA, responsable du gala, qui ont été recrutés pour annoncer les gagnants de la soirée.