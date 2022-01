La comédienne américaine Rooney Mara (The Girl With the Dragon Tattoo, Carol) doit incarner l’ancienne star Audrey Hepburn dans un biopic que réalisera le cinéaste italien Luca Guadagnino, rapportent les médias spécialisés Puck et Variety.

André Duchesne La Presse

Guadagnino (Call Me By Your Name) travaillera avec le scénariste Michael Mitnick au scénario et Rooney Mara à la production du film qui sera diffusé par Apple.

Actrice britannique, Audrey Hepburn (1929-1993) est connue dans le monde entier, non seulement en raison de son immense talent, mais aussi pour son engagement dans des causes humanitaires avec l’UNICEF.

La comédienne (Breakfast at Tiffany’s, My Fair Lady) est l’une des rares personnes à avoir remporté tout à la fois un Oscar, un Emmy, un Tony et un Grammy, ce dernier trophée remis à titre posthume. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 1954 pour son rôle dans Roman Holiday de William Wyler.

Rooney Mara a par ailleurs été deux fois nommée aux Oscars pour les films précités ci-haut. Elle a récemment joué dans le long métrage Nightmare Alley de Guillermo del Toro.

Rappelons enfin qu’en 2020, Netflix a diffusé un documentaire consacré à Audrey Hepburn. Tout simplement intitulé Audrey, le film, disponible sur le site de Netflix, est une réalisation d’Helena Coan.