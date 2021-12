Cinéma

Jean-Marc Vallée 1963-2021

Des œuvres laissées en suspens

La disparition de Jean-Marc Vallée chamboule non seulement des humains, mais aussi des projets, dont les suites restent incertaines. En 2018, le cinéaste a fondé la société Crazyrose en compagnie de Nathan Ross, coproducteur délégué des films Wild et Dallas Buyers Club ainsi que des séries Big Little Lies et Sharp Objects. À titre de réalisateur, de producteur ou de scénariste, Jean-Marc Vallée était lié à de nombreux chantiers destinés aux petit et grand écrans. Coup d’œil.