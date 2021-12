Du Québec à Hollywood, la communauté artistique est en deuil. Les éloges à la grandeur du cinéaste Jean-Marc Vallée, estimé pour son génie créatif et sa profonde humanité, ont fusé, lundi, sur les réseaux sociaux.

Léa Carrier La Presse

À travers la pluie d’hommages, son ex-conjointe, la scénariste Chantal Cadieux, a souligné son départ soudain sur Facebook.

« Tu es parti rejoindre les étoiles sans préavis. Tu en étais une. Tu as fait des films merveilleux et tu m’as donné 2 fils qui le sont encore plus. Repose en paix, Jean-Marc… Bouleversant et imprévisible jusqu’à la fin », a-t-elle écrit.

Parmi les artistes qui l’ont côtoyé, de nombreuses personnalités ont salué son œuvre, dont l’acteur Matthew McConaughey. « Il voyait des histoires d’amour partout », a témoigné l’acteur oscarisé pour sa performance dans le film Dallas Buyers Club, acclamé par la critique. « D’une main et d’un cœur doux, Jean-Marc était un véritable récepteur – il ne romançait pas tant la vie qu’il la rendait romantique – de la lutte à la douleur, du clin d’œil au murmure. »

« Mon cœur est brisé. Mon ami. Je t’aime », a sobrement écrit l’actrice Reese Witherspoon, en réaction à la mort soudaine du réalisateur et producteur. Leur amitié a débuté en 2014, pendant le tournage du film Wild, dans lequel l’actrice tenait le rôle principal, et s’est scellée quelques années plus tard sur le plateau de Big Little Lies.

SAISIE D’ÉCRAN DE LA PUBLICATION INSTAGRAM DE @REESEWITHERSPOON « Mon cœur est brisé. Mon ami. Je t’aime », a écrit l’actrice Reese Witherspoon, lundi matin, sur ses réseaux sociaux, en réaction à la mort du cinéaste Jean-Marc Vallée.

Shailene Woodley, sa partenaire de jeu dans la série à succès, qui a remporté un Emmy Award et un Golden Globe, a également fait part de son désarroi à la suite de la mort subite de son créateur.

« Je suis en état de choc, un choc complet et total. Mon Dieu, la mort est la pire des choses », a-t-elle écrit, tard dimanche soir, sur Instagram. Son hommage était accompagné d’une photographie intime du cinéaste, reconnaissable à sa silhouette voutée et à sa chevelure argentée.

« Ça n’a pas de sens, mec. Ça n’a pas de sens. Peut-être que quand on se réveillera demain, tu seras là à rire en disant que c’était juste un court métrage satirique. Ce n’est pas réel. »

SAISIE D’ÉCRAN DE LA PUBLICATION INSTAGRAM DE @SHAILENEWOODLEY Sur Instagram, l’actrice Shailene Woodley a fait part, tard dimanche soir, de on désarroi à la suite de l’annonce de la mort du cinéaste Jean-Marc Vallée.

L’actrice Laura Dern, qui incarnait aussi un rôle clé dans Big Little Lies, a pour sa part déploré la perte d’un des « plus grands et purs artistes et rêveurs ». « Nous avons perdu notre ami bien-aimé. Nos cœurs sont brisés », a-t-elle confié sur Instagram.

« Une force cinématographique et un véritable artiste qui a changé ma vie avec un film magnifique appelé Dallas Buyers Club. Beaucoup d’amour à tous ceux qui l’ont connu. La vie est précieuse », a affirmé l’acteur Jared Leto, également récompensé d’un Oscar pour sa performance aux côtés de Matthew McConaughey.

L’auteure du récit autobiographique Wild, Cheryl Strayed, avec qui Jean-Marc Vallée a étroitement travaillé dans le cadre de son adaptation au grand écran, a elle aussi fait l’éloge du réalisateur. « C’était un artiste plein d’âme, un cinéaste extraordinaire, un père merveilleux pour ses deux merveilleux fils, et un ami précieux pour moi et pour tant d’autres », a-t-elle témoigné sur ses réseaux sociaux.

« Qu’est-ce qui t’as pris de partir si tôt ? »

Au Québec, ses amis et ses collaborateurs ont aussi participé à la pluie d’hommages. Sur Twitter, Tanya Lapointe, ex-journaliste, maintenant réalisatrice et conjointe de Denis Villeneuve, s’est fait la messagère du réalisateur de Dune, ami de longue date de Jean-Marc Vallée.

« Hey vieux, qu’est-ce qui t’as pris de partir si tôt ? How must I forget these lonesome tears in my eyes ?[Comment oublier les larmes de solitude dans mes yeux ?] Comme tu m’as déjà dit : go out there and shine, crazy diamond ! [vas-y et brille, diamant fou !] Je t’aime mon ami », a écrit Denis Villeneuve à l’intention du réalisateur de C.R.A.Z.Y.

Patrice Vermette, fidèle directeur artistique de Jean-Marc Vallée pendant plusieurs années, n’avait aussi que des éloges pour son grand complice. « Principale qualité, c’est un fonceur, un pitbull. Il avait cette faculté d’encourager les gens à se dépasser. Il était aussi d’une extrême générosité. Il ne gardait pas son succès pour lui. La notion de partage était très importante pour lui, autant dans le groupe d’amis que dans le milieu », a-t-il raconté en entrevue téléphonique avec La Presse.

Passionné de musique, Jean-Marc Vallée portait toujours une attention particulière aux bandes sonores de ses œuvres. Pour la pianiste montréalaise Alexandra Streliski, qui a habillé musicalement Dallas Buyers Club, Demolition et la télésérie Big Little Lies, révélant au public son fin doigté, le réalisateur était « sa bonne étoile ».

« Il refusait catégoriquement que je l’affirme, mais c’est à lui que je dois ma carrière. Du moins, il en a certainement été la bougie d’allumage, a-t-elle raconté sur Facebook. Tu es parti beaucoup trop tôt Jean-Marc. Mais tu laisses des traces indélébiles dans nos cœurs, nos âmes et nos inspirations. »

Lorsque la comédienne Geneviève Brouillette a rencontré Jean-Marc Vallée sur le plateau de son premier long métrage, Liste noire, ils n’étaient encore que « des kids ». « Tu étais déjà beau comme une star d’Hollywood », a-t-elle indiqué sur ses réseaux sociaux dans un vibrant hommage.

« Tu m’as tant appris. Mais surtout, tu m’as offert le plus grand cadeau qu’une actrice puisse recevoir. Tu m’as fait confiance, tu m’as choisie. Mille beaux souvenirs de notre amitié me reviennent. Je suis si fière de ce que tu as accompli. Ton œuvre porte une humanité et une sensibilité d’une immense beauté. »

Des mots qui font écho à ceux du comédien Kevin Parent, qui a fait la connaissance du cinéaste pendant le tournage de Café de Flore : « Jean-Marc était un réalisateur de cinéma de grand talent. Écoutez ses films, imprégnez-vous de son courage, son authenticité, sa sensibilité et aussi de son humour et de sa joie de vivre. C’était un ami proche. Il va me manquer beaucoup. »

« Un talent phénoménal »

Le diffuseur HBO, qui a produit les séries à succès Big Little Lies et Sharp Objects, s’est dit également bouleversé par la mort soudaine de Jean-Marc Vallée.

« Jean-Marc Vallée était un cinéaste brillant et farouchement dévoué, un talent vraiment phénoménal qui a insufflé à chaque scène une vérité émotionnelle profondément viscérale. C’était aussi un homme extrêmement attentionné qui s’investissait entièrement aux côtés de chaque acteur qu’il dirigeait », a déclaré le diffuseur dans un communiqué.

– Avec Marc-André Lussier, La Presse