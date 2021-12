Cinéma

Box-office nord-américain

Spider-Man : No Way Home reste en première place

Même confronté à une concurrence féroce de la part des nouveaux films Matrix Resurrections et Sing 2 et la montée du variant Omicron Spider-Man : No Way Home est resté en première place pendant la fin de semaine de Noël. Il a également franchi la barre du milliard de dollars à l’échelle internationale.