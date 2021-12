Frimas, de Marianne Farley, et Les grandes claques, d’Annie St-Pierre, sont maintenant en lice dans la course aux Oscars.

André Duchesne La Presse

Les deux courts métrages de fiction sont sur la liste courte (équivalent des demi-finalistes).

Le court métrage d’animation L’art dans le sang, de l’ONF, est aussi de cette liste, tout comme Comme un fleuve, de Claude Cloutier et Sandra Desmazières. Un autre Canadien, Zacharias Kunuk, avec son film Angakusajaujuq : The Shaman’s Apprentice, est en lice dans la catégorie des meilleurs courts métrages d’animation.

PHOTO FOURNIE PAR L'ONF Une scène du film d’animation Comme un fleuve.

Par ailleurs, la course pour le long métrage Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic s’est arrêtée mardi. Son film n’a pas été retenu dans la courte liste des 15 longs métrages toujours en lice pour l’obtention de l’Oscar du meilleur film international.

Dans cette catégorie, on remarque la présence de Flee, du Danemark, I’m Your Man, de l’Allemagne, et Drive my Car, du Japon. Mais on remarque surtout l’absence de Titane, représentant de la France et Palme d’or du dernier Festival de Cannes.

La 94e édition du gala des Oscars aura lieu le dimanche 27 mars au Dolby Theatre de West Hollywood. La soirée sera diffusée sur ABC.