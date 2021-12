Pendant le congé des Fêtes, on sort le maïs soufflé et on s’installe confortablement devant le téléviseur (ou la tablette). Seul, en famille, en amoureux ou entre amis, voici quelques suggestions de films, des nouveautés et des classiques, pour plonger dans la magie de Noël.

Véronique Larocque La Presse

A Castle for Christmas (V. F. Un château pour Noël)

Une autrice de renom récemment divorcée s’attire les foudres de ses fans après la parution de son dernier roman. Pour fuir la controverse, elle s’envole pour l’Écosse dans le but de visiter le château où son grand-père travaillait autrefois comme jardinier. Sous le charme, elle décide d’acheter le manoir. Son propriétaire, un duc grincheux, tentera de l’en dissuader. Un conte de fées contemporain qui vous fera voyager (en toute sécurité).

Sur Netflix

Polar Express (V. F. Boréal express)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La veille de Noël, un mystérieux train s’arrête chez un jeune garçon qui doute de l’existence du père Noël. Direction : pôle Nord. En route, il rencontre des enfants de tous horizons. Ensemble, ils vivent une aventure surprenante qui leur fera découvrir la vraie magie de Noël. Le tout, enveloppé d’une excellente trame sonore, dont l’inspirante Believe, interprétée par Josh Groban. Servez-vous un bon chocolat chaud (chaud) et montez à bord.

Mercredi 22 décembre à 13 h, à TVA. Aussi offert sur Crave, Club illico et Yoopa.

La guerre des tuques 3D

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal ! » Cette citation, tirée du film d’André Melançon, paru en 1984, a frappé l’imagination des Québécois. Le classique a été transposé en film d’animation en 2015, permettant à une nouvelle génération de rencontrer Luc, Sophie, Chabot et tous les autres enfants qui s’affrontent pendant le congé scolaire. Saurez-vous reproduire l’impressionnant fort du film ? Sa suite, La course des tuques, vous donnera peut-être envie de sortir les traîneaux.

Sur Club Illico, Netflix et l’Extra d’ICI Tou.tv. Le film La course des tuques est offert sur Netflix et l’Extra d’ICI Tou.tv.

Home Sweet Home Alone (V. F. Maman, j’ai raté l’avion ! [Ça recommence])

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Plus de 20 ans après la sortie du film à succès Home Alone, Disney propose une nouvelle aventure avec un scénario fort similaire. Abandonné par erreur par ses parents pendant les vacances de Noël, Max doit défendre sa maison contre un couple de voleurs qui tentent d’y entrer. Tourné au Québec, le film met l’accent sur l’histoire du duo de cambrioleurs. Vous préférez les classiques ? Le long métrage de 1990, mettant en vedette Macaulay Culkin, de même que ses suites sont aussi offerts sur Disney+.

Sur Disney+

Holidate (V. F. Le cœur à la fête)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Toujours pas de petit ami ? Sloane est fatiguée d’entendre cette question à tous les réveillons. Lorsqu’elle rencontre Jackson, qui vit une situation similaire, les deux célibataires font un pacte : être le rencard de l’un et de l’autre pour toutes les occasions festives. Leur relation restera-t-elle seulement amicale ? Emma Roberts et Luke Bracey se donnent la réplique dans cette comédie romantique.

Sur Netflix

The Man Who Invented Christmas (V. F. L’homme qui inventa Noël)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Tout le monde connaît l’histoire d’Ebenezer Scrooge, cet homme aigri et avare qui reçoit la visite de trois fantômes lors de la nuit de Noël. Le film de Bharat Nalluri met en scène son créateur, Charles Dickens, alors qu’il rédige ce conte qui passera à l’histoire et sera adapté à maintes et maintes reprises.

Jeudi 23 décembre, à 15 h, sur ICI Télé. Aussi offert sur l’Extra de Tou.tv et sur Netflix.

The Grinch (V. F Dr Seuss : Le grincheux)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Porté par une excellente trame sonore, le film d’animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier est la troisième adaptation de la nouvelle de Theodor Seuss Geisel, alias Dr Seuss. Le grincheux déteste Noël. À son grand désarroi, les habitants de Chouville, le village d’à côté, adorent cette fête. Il ne reste qu’une option aux yeux de l’étrange personnage : voler Noël. Pas fan de films d’animation ? Tournez-vous vers la version de 2000, mettant en vedette Jim Carrey.

Sur Club illico. La version avec Jim Carrey est quant à elle offerte sur Netflix et Club illico.

Notre classique

National Lampoon’s Christmas Vacation (V. F. Le sapin a des boules)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Un Noël sans rigoler des mésaventures de la famille Griswold ? C’est impossible. La cueillette du sapin, l’illumination de la maison, le cousin Eddie et son absence de bonnes manières, la dinde beaucoup trop cuite : le film est truffé de scènes amusantes qui en font notre incontournable du temps des Fêtes.

Samedi 25 décembre, à 12 h, sur Prise 2. Aussi offert sur Club Illico.