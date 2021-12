Entrevues

Flee de Jonas Poher Rasmussen

Le parcours d’un jeune afghan au cœur d’un documentaire animé

À 15 ans, lorsque Jonas Poher Rasmussen s’est lié d’amitié avec un adolescent afghan, il ignorait tout des horreurs que ce dernier avait endurées. Le cinéaste danois n’avait aucune idée qu’il tournerait, un quart de siècle plus tard, un documentaire d’animation sur le parcours de son ami. Il ne pouvait pas non plus prévoir que son film Flee serait sélectionné à Cannes, gagnerait le Grand Prix du jury à Sundance, en plus de représenter le Danemark pour l’Oscar du meilleur film international.