L’organisation des Golden Globes a dévoilé lundi sa liste de nominations, alors que ses relations avec l’industrie hollywoodienne demeurent houleuses. Aucun diffuseur n’a d’ailleurs été annoncé pour la remise de prix qui doit avoir lieu le 9 janvier.

Alexandre Vigneault La Presse

Dune, de Denis Villeneuve, a été retenu dans la catégorie meilleur film dramatique, aux côtés de Belfast, Coda, King Richard et The Power of the Dog.

Dans la catégorie musical/comédie, on retrouve notamment Don’t Look Up, West Side Story, Licorice Pizza, tick… tick… BOOM ! et Cyrano.

Les pratiques des Golden Globes, organisé par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) sont critiquées depuis l’an dernier. Ses pratiques financières, son éthique et son manque de diversité figurent parmi les éléments de son fonctionnement qui ont incité de nombreux studios et personnalités du cinéma à boycotter l’organisation cette année.

NBC, son télédiffuseur, en fait partie. Sur son site internet, l’organisation dit avoir complètement revu ses règles et effectué des changements de bas en haut quant au code de conduite [de ses membres], de l’éthique, de la diversité, de l’équité, de l’inclusion, de la gouvernance et bien plus.

La HFPA a rappelé aussi avoir admis 21 nouveaux membres, sa cohorte la plus importante et plus diversifiée à ce jour. La remise des Golden Globes a lieu depuis 1944 et est organisée par la Hollywood Foreign Press Association.

Le cadre dans lequel les lauréats seront annoncés reste à déterminer.

Avec Hollywood Reporter

La liste des principales nominations — Cinéma

• Meilleur film dramatique : Belfast, CODA, Dune, King Richard, The Power of the Dog

• Meilleur film musical ou comédie : Cyrano, Don’t Look Up, Licorice Pizza, tick… tick… BOOM !, West Side Story

• Meilleure actrice film dramatique : Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Lady Gaga (House of Gucci), Kristen Stewart (Spencer)

• Meilleur acteur film dramatique : Mahershala Ali (Swan Song), Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Will Smith (King Richard), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

• Meilleure actrice film musical ou comédie : Marion Cotillard (Annette), Alana Haim (Licorice Pizza), Jennifer Lawrence (Don’t Look Up), Emma Stone (Cruella), Rachel Zegler (West Side Story)

• Meilleur acteur film musical ou comédie : Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up), Peter Dinklage (Cyrano), Andrew Garfield (tick… tick… BOOM !), Cooper Hoffman (Licorice Pizza), Anthony Ramos (In the Heights)

• Meilleur film d’animation : Encanto, Flee, Luca, My Sunny Maad, Raya and the Last Dragon

• Meilleur film étranger : Compartment No. 6 (Finlande, Russie et Allemagne), Drive My Car (Japon), The Hand of God (Italie), Un héros (France et Iran), Parallel Mothers (Espagne)

• Meilleur réalisateur : Kenneth Branagh (Belfast), Jane Campion (The Power of the Dog), Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter), Steven Spielberg (West Side Story), Denis Villeneuve (Dune)

La liste des principales nominations — Télévision

• Meilleure série dramatique : Lupin, The Morning Show, Pose, Squid Game, Succession

• Meilleure série comédie : The Great, Hacks, Only Murders in the Building, Reservation Dogs, Ted Lasso

• Meilleure série limitée : Dopesick, Impeachment : American Crime Story, Maid, Mare of Easttown, The Underground Railroad

• Meilleure actrice dans une série dramatique : Uzo Aduba (In Treatment), Jennifer Aniston (The Morning Show), Christine Baranski (The Good Fight), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Michaela Jaé Rodriguez (Pose)

• Meilleur acteur dans une série dramatique : Brian Cox (Succession), Lee Jung-jæ (Squid Game), Billy Porter (Pose), Jeremy Strong (Succession), Omar Sy (Lupin)

• Meilleure actrice dans une série musicale ou comédie : Hannah Einbinder (Hacks), Elle Fanning (The Great), Issa Rae (Insecure), Tracee Ellis Ross (black-ish), Jean Smart (Hacks)

• Meilleur acteur dans une série musicale ou comédie : Anthony Anderson (black-ish), Nicholas Hoult (The Great), Steve Martin (Only Murders in the Building), Martin Short (Only Murders in the Building), Jason Sudeikis (Ted Lasso)

• Meilleure actrice dans une série limitée : Jessica Chastain (Scenes from a Marriage), Cynthia Erivo (Genius : Aretha), Elisabeth Olsen (Wandavision), Margaret Qualley (Maid), Kate Winslet (Mare of Easttown)

• Meilleur acteur dans une série limitée : Paul Bettany (Wandavision), Oscar Isaac (Scenes from a Marriage), Michael Keaton (Dopesick), Ewan McGregor (Halston), Tahar Rahim (The Serpent)