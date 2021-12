L’adaptation de Steven Spielberg de West Side Story a récolté 800 000 $ lors de sa journée de prévisionnement jeudi, rapporte le magazine Variety. Un début modeste qui n’empêche pas les grandes attentes pour son lancement cette fin de semaine, alors qu’on prévoit des revenus de 10 à 15 millions.

Marissa Groguhé La Presse

Le film musical des studios Disney et 20th Century a couté un faramineux 100 millions à produire. Bien que les films musicaux n’aient pas été les plus appréciés des cinéphiles ces dernières années, on attend de bons résultats pour West Side Story (dans un contexte de pandémie).

Le film pourrait d’ailleurs très bien se qualifier dans la course aux Oscars, selon certains médias spécialisés.

L’adaptation de Steven Spielberg du film de 1957, long de plus de deux heures et demie, raconte l’histoire du coup de foudre entre Tony et Maria, dont l’amour devra triompher de la guerre des bandes rivales auxquels ils appartiennent.