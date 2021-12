Babysitter, le deuxième long métrage de Monia Chokri, a été sélectionné dans la section Midnight du Festival de Sundance qui aura lieu du 20 au 30 janvier.

André Duchesne La Presse

Le film est l’adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Catherine Léger qui en signe le scénario. On y raconte l’histoire de Cédric (Patrick Hivon), un homme dans la trentaine qui, après avoir proféré une blague sexiste devenue virale, doit faire face aux multiples conséquences qui en découlent, quitte à sombrer dans le politiquement correct.

Dans le personnage de Nadine, Monia Chokri donnera la réplique à Patrick Hivon alors que Steve Laplante incarne le frère, journaliste de profession, de Cédric et le répudie publiquement. La distribution comprend aussi Nadia Tereszkiewicz et Hubert Proulx.

Deux autres films canadiens sont de la programmation, soit le documentaire Framing Agnès et l’expérience de réalité virtuelle This is not a Ceremony réalisée par Ahnahktsipiitaa (Colin Van Loon) et produite par l’ONF. Celle-ci est inscrite dans la section New Frontier.

82 longs métrages

La programmation annoncée du festival comprend 82 longs métrages, de fiction et documentaires. À cela s’ajoutent six projets de séries et quinze projets virtuels auxquels les adaptes auront accès via une plateforme appelée The Spaceship.

Parmi les nombreux films à surveiller, on note le long métrage 892 d’Abi Damaris Corbin dans lequel John Boyega (Star Wars) incarne un soldat à la retraite qui, le jour où il ne reçoit plus de paiements pour invalidité, braque une institution financière pour survivre.

La comédienne Dakota Johnson sera de deux longs métrages soit Cha Cha Real Smooth de Cooper Raiff et Am I OK ? de Stephanie Allynne et Tig Notaro dans lequel l’amitié de longue date entre deux amies est mise à l’épreuve le jour où l’une d’elles annonce son déménagement à Londres.

Elizabeth Banks et Sigourney Weaver partagent la vedette dans Call Jane, film de Phyllis Nagy dans lequel une femme vivant à Chicago en 1968 et s’étant fait avorter ouvre une clinique pour permettre des avortements sécuritaires aux femmes qui le demandent. Un autre long métrage très semblable, The Janes de Tia Lessin et Emma Pildes, est aussi de la programmation.

Michel Hazanavicius (The Artist) travaille de nouveau avec sa conjointe Bérénice Bejo dans Final Cut, film au scénario plutôt hilarant. Alors qu’un groupe d’acteurs peinent à terminer un film de zombies à petit budget, ils sont attaqués par de réels zombies ! Romain Duris et Grégory Gadebois sont aussi de la distribution.

La comédienne britannique Emma Thompson sera de son côté en vedette dans Good Luck to You, Leo Grande, film de Sophie Hyde où une enseignante à la retraite embauche un travailleur du sexe pour passer un bon moment.

Dans le domaine du documentaire, l’un d’eux, We Need to Talk About Cosby se penche sur l’affaire de Bill Cosby, reconnu coupable d’agressions sexuelles (la condamnation a été annulée il y a quelques mois et la Cour suprême a été saisie du dossier). Doit-on ou non séparer l’homme de son art, y demande-t-on.

Un autre documentaire, Downfall : The Case Against Boeing, se penche sur l’affaire des écrasements de deux avions Boeing 737 Max.

Selon le communiqué officiel émis par les dirigeants de Sundance, les longs métrages de fiction seront présentés devant public à Park City en Utah avant qu’une version accompagnée d’une séance de questions/réponses soit mise en ligne.