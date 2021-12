Babysitter, le deuxième long métrage de Monia Chokri, a été sélectionné dans la section Midnight du Festival de Sundance qui aura lieu du 20 au 30 janvier.

André Duchesne La Presse

Le film est l’adaptation de la pièce de théâtre de Catherine Léger qui en signe le scénario. Le film raconte l’histoire de Cédric (Patrick Hivon), un homme dans la trentaine qui, après avoir proféré une blague sexiste devenue virale, doit faire face aux multiples conséquences qui en découlent.

Monia Chokri donnera la réplique à Patrick Hivon alors que Steve Laplante incarne le frère, journaliste de profession, de Cédric.

Deux autres films canadiens, le documentaire Framing Agnès et l’expérience de réalité virtuelle This is not a Ceremony réalisée par Ahnahktsipiitaa (Colin Van Loon), produite par l’ONF et inscrite dans la section New Frontier, sont de la programmation.

Le Festival de Sundance comprendra 82 longs métrages.