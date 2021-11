Aline, le film de Valérie Lemercier librement inspiré de Céline Dion, connaît un grand succès en France, mais reçoit un accueil moins éclatant au Québec. Il a récolté 166 000 $ en recettes à son premier week-end à l’affiche, ce qui le classe troisième derrière deux productions américaines : Encanto et Ghostbusters : Afterlife, sorti il y a 10 jours.

Alexandre Vigneault La Presse

Ces chiffres sont toutefois à nuancer : les films qui occupent les première et deuxième positions n’ont fait que 243 000 $ et 241 000 $ au box-office québécois le week-end dernier. Les recettes de la dernière fin de semaine s’avèrent donc globalement peu spectaculaires. À titre de comparaison, Dune, de Denis Villeneuve, classé cinquième avec près de 160 000 $, avait fait plus de 1 million à sa première fin de semaine sur les écrans à la fin du mois d’octobre.

« Est-ce qu’on aurait voulu plus ? Le marché est très bas ce week-end, mais on est le premier film québécois, souligne André Rouleau, de Caramel Films, coproducteur d’Aline. On aurait voulu plus, évidemment, mais ce qui est encourageant, c’est qu’on a reçu les chiffres aujourd’hui et on est à peu près numéro un dans toutes les salles au Québec. C’est très, très encourageant. »

En France, Aline fait très bien. Il a été vu par plus d’un demi-million de personnes le week-end de sa sortie outre-Atlantique, qui a eu lieu le 10 novembre, et a depuis dépassé le million d’entrées. Il s’agit d’une des meilleures performances de l’année là-bas, et il s’annonce comme l’un des grands succès français de 2021.

La sortie d’Aline au Québec, le 25 novembre, a été marquée par les critiques de Claudette et Michel Dion, frère et sœur de Céline, qui ont fait une sortie à l’émission La semaine des 4 Julie déplorant entre autres de passer pour « une gang de Bougons ». Robert Charlebois, invité sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche, a toutefois défendu le film, jugeant qu’il avait été fait avec respect.

Sans s’étendre sur le sujet, André Rouleau temporise les critiques des deux membres de la famille Dion. « Ce n’est pas du tout ce qu’on a eu comme feedback de la famille et des gens proches de la famille », dit-il. Le producteur insiste pour dire que les commentaires du public et de la critique sont très positifs et croit que le bouche-à-oreille fera son œuvre. « Ceux qui ont vu le film l’aiment, conclut-il, alors on pense qu’on va faire encore mieux la semaine prochaine. »

Valérie Lemercier, interprète principale et réalisatrice, s’est inspirée de Céline Dion pour Aline, mais elle assume les libertés qu’elle a prises avec la réalité. « C’est du cinéma. Ce n’est pas du documentaire ; c’est une fiction. C’est dit au début du film : il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui sont de l’ordre de l’imagination », a-t-elle affirmé à La Presse, en réaction aux critiques formulées par des membres de la famille de la star.