Matt Damon travaille sur le livre The Worth of Water avec des collaborateurs de renom.

(New York) Matt Damon a des collaborateurs de renom pour un livre qui sera publié le 1er mars sur l’accès à l’eau potable.

Associated Press

L’ancien président Bill Clinton et le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus font partie de ceux qui ont fourni des textes de présentation pour The Worth of Water, sur lequel l’acteur et cinéaste oscarisé a travaillé avec l’ingénieur civil et environnemental Gary White. Matt Damon milite pour l’assainissement de l’eau depuis sa visite en Zambie en 2006, et avec Gary White, il a fondé les organisations à but non lucratif Water.org et WaterEquity.

Matt Damon et Gary White se sont rencontrés lors d’une réunion de la Clinton Global Initiative en 2008.

« Nous sommes ravis d’avoir écrit ce livre ensemble, et nous avons hâte de partager ce qui se passe lorsqu’un acteur de cinéma et un ingénieur civil s’associent pour tenter de s’attaquer à la crise mondiale de l’eau — les trébuchements et les obstacles, les percées et les gains importants, et les personnes incroyables que nous avons rencontrées en cours de route », ont déclaré les deux auteurs dans un communiqué, mardi.

« Notre parcours a prouvé deux choses : premièrement, résoudre la crise de l’eau est possible — de notre vivant. Et deuxièmement, la clé est de libérer l’incroyable détermination et l’ingéniosité des personnes qui se battent chaque jour pour des choses essentielles comme l’eau potable et l’assainissement. »

Selon l’éditeur du livre, la division Portfolio de l’éditeur Penguin Random House, The Worth of Water mettra en lumière « les défis de la création et de la mise à l’échelle de solutions financières basées sur le marché pour rendre l’eau potable et l’assainissement plus accessibles. Et finalement, c’est l’histoire de la façon dont les communautés et les individus peuvent être habilités à faire des investissements durables dans leur propre bien-être. »