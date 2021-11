La Guilde américaine des acteurs (SAG) a nommé Dame Helen Mirren à titre de récipiendaire de son 57e prix hommage pour souligner l’ensemble de sa carrière, a annoncé l’organisation jeudi.

Lindsey Bahr Associated Press

L’actrice britannique, qui s’est démarquée à la fois sur scène et au grand écran, est âgée de 76 ans. Sa carrière s’étend sur un demi-siècle et l’a vue incarner une panoplie de rôles, allant de la compagne d’un gangster dans The Long Good Friday jusqu’à la reine Élisabeth II dans The Queen.

Ce nouvel honneur s’ajoute à une liste bien garnie dans le palmarès de Dame Mirren qui compte déjà un Oscar, un Tony et de nombreux prix remportés aux galas de la SAG, des Emmy et des BAFTA.

« Je suis honorée d’avoir été choisie », a commenté la lauréate par voie de communiqué.

« Depuis l’époque où j’étais une jeune actrice en début de carrière, j’ai toujours été inspirée par et j’ai beaucoup appris des acteurs américains, alors ce prix m’est particulièrement cher », a-t-elle poursuivi.

Avec ses 13 prix de la guilde, Helen Mirren est l’actrice la plus titrée à remporter le prix hommage, a souligné le syndicat des acteurs.

« Dame Helen Mirren a un talent tout simplement brillant et lumineux », a souligné la présidente de la Guilde, Fran Drescher.

« Elle a mis la barre très haute pour tous les acteurs et, d’un rôle à l’autre, elle a même surpassé ses propres performances extraordinaires. J’ai toujours senti qu’on avait un lien de parenté, Helen et moi. Elle est la reine d’Angleterre et je suis la reine du Queens. Elle a gagné un Oscar et moi celui de la gauchère de l’année. C’est troublant. »

Le 28e gala annuel des prix de la Guilde américaine des acteurs aura lieu le 27 février.