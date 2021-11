Critiques

L’évènement : Belfast

Sincère et attachant, mais sans plus ★★★

Lauréat du très convoité Prix du public au festival de Toronto, Belfast fait maintenant partie des favoris en vue de la prochaine saison des récompenses et pourrait bien tirer son épingle du jeu à la soirée des Oscars. Il est vrai que ce nouveau long métrage de Kenneth Branagh, puisé à même les souvenirs d’enfance du scénariste et cinéaste, est attachant à plus d’un titre. La trop mince mise en contexte sociale et politique risque cependant de perdre des spectateurs en cours de route.