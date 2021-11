PHOTO RICHARD SHOTWELL, ASSOCIATED PRESS

Le Pinocchio de Robert Zemeckis et Tom Hanks sur Disney+

C’est au tour de Disney de s’attaquer au conte classique de Carlo Collodi. La superproduction réalisée par Robert Zemeckis et mettant en vedette Tom Hanks sera sur Disney+à la fin de l’été 2022.

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est ce qui a été révélé à l’occasion d’une rencontre trimestrielle avec les investisseurs du géant américain du divertissement. Selon le magazine américain Collider, la directrice principale des finances de Disney Christine M. McCarthy a indiqué que le nouveau film sera lancé à la fin du quatrième trimestre de l’année fiscale, ce qui peut se traduire par une sortie quelque part entre juillet et septembre 2022.

Le travail sur le film en prises de vues réelles a commencé en 2015, passant entre les mains de plusieurs réalisateurs différents et subissant plusieurs modifications de script. C’est finalement le vétéran Robert Zemeckis qui a eu le mandat d’amener le projet à bon port, appuyé par le scénariste Chris Weitz, à qui l’on doit le remake de Cendrillon, en 2015.

Toutefois, l’acteur Tom Hanks a toujours été pressenti pour ternir le rôle du marionnettiste Gepetto, même s’il a officiellement confirmé sa participation l’an dernier seulement.

Le rôle de Pinocchio sera défendu par Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo sera la Fée bleue alors que c’est Joseph Gordon-Levitt qui donnera sa voix à Jiminy Cricket. Luke Evans interprétera de son côté le vilain Cocher.

La production du film s’est achevée plus tôt cette année, on sait d’ores et déjà qu’il sera destiné en exclusivité à la plateforme de diffusion Disney+.