Félix et le trésor de Morgäa vendu dans plus de 100 pays

Depuis sa sortie en salle au Québec le 26 février dernier, le film québécois d’animation Félix et le trésor de Morgäa, de Nicola Lemay, a été vendu dans plus de 100 pays et territoires dans le monde.

André Duchesne La Presse

Voilà un parcours exceptionnel pour ce film familial car, en raison de la pandémie, la distribution a fait face à de nombreuses aspérités. Par exemple, au moment où les salles ont été rouvertes, le nombre de spectateurs admis était très restreint. Puis, celles-ci ont refermé cinq semaines plus tard en raison d’une augmentation inquiétante du nombre de cas.

En entrevue téléphonique, la productrice du film, Nancy Florence Savard, a confié sa joie face aux résultats.

« Je suis fière de ce que nous avons réalisé », a-t-elle dit.

Jusqu’à présent, Félix et le trésor de Morgäa est notre plus grand succès. Auparavant, notre record avait été de 98 pays et territoires avec Le coq de St-Victor. En plus, la dernière fois où je suis allée dans un marché du film avec Félix, c’est durant la Berlinale à la fin de février 2020. Nancy Florence Savard, productrice

Campée aux Îles-de-la-Madeleine, l’histoire (scénario de Marc Robitaille) est celle de Félix (voix de Gabriel Lessard), un gamin de 12 ans qui, convaincu que son père disparu en mer depuis deux ans est toujours vivant, part à sa recherche avec le vieux Tom (Guy Nadon), capitaine retraité. Leur voyage les mènera sur une île mystérieuse où vit Morgäa (Karine Vanasse), mégalomane aux ambitions troubles.

Des États-Unis à l’Italie, du Bénin à la Tanzanie en passant par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Sahara occidental, Singapour, la Suisse et le Burkina Faso, le film a été ou sera vu aux quatre coins du monde.

IMAGE FOURNIE PAR MAISON 4 : 3 Félix et le trésor de Morgäa a été vendu dans plus de 100 pays et territoires.

Ce qui explique ce succès ? « Si je connaissais la recette, je l’appliquerais de nouveau, répond Mme Savard. Avec la situation et les salles fermées, on ne s’attendait pas à cela. C’est peut-être parce que les grands studios ont retenu la sortie de leurs principaux films. Chose certaine, nous avons travaillé fort sur la distribution. »

Celle-ci était assurée par Attraction distribution et 10e Ave Studio, la division marketing et mise en marché de 10e Ave Productions.

Et le film poursuit toujours sa route. En novembre et décembre, il sera présenté en sélection officielle dans des festivals en Australie, en République tchèque et en Italie.

En janvier, de 225 à 250 copies arriveront dans les salles de cinéma de la France. Le film sortira aussi en Russie en 2022.

« Notre plus grande tristesse est de ne pas avoir pu accompagner Félix en festival ou dans les pays où il sort, dit Nancy Florence Savard. Nous n’avons même pas fait de tapis rouge dans les régions du Québec. C’est dur pour nos créateurs. »

Béluga Blues

Déjà annoncé depuis un bon moment, le prochain projet de Mme Savard et 10e Ave Productions s’appelle Béluga Blues, un film de Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay d’après une histoire d’Andrée Lambert, une autrice jeunesse au long parcours (Macaroni tout garni, Cornemuse, Toc Toc Toc, etc.).

PHOTO FOURNIE PAR 10E AVENUE PRODUCTIONS Scène de Béluga Blues, film en préparation

« Andrée navigue depuis longtemps sur le Saint-Laurent et les bélugas l’accompagnent, indique Nancy Florence Savard. Elle écrit ici son premier long métrage. L’histoire est basée à Tadoussac, mais elle se passe beaucoup sur l’eau, ce qui constitue un grand défi. »

Si tout se passe comme prévu, le film sortira entre Noël 2022 et la relâche scolaire de février-mars 2023.