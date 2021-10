Après un début record, le box-office d’octobre aux États-Unis a connu un dernier week-end plutôt calme, alors que Dune demeurait au premier rang et que deux nouveaux venus, Last Night in Soho et Antlers, trébuchaient.

Associated Press

Que ce soit à cause de l’Halloween qui tombait un dimanche, de trop de nouvelles options ou simplement d’un manque d’enthousiasme, le public cinématographique semblait avoir d’autres projets ce week-end.

La première place revient toujours au film à gros budget Dune du réalisateur québécois Denis Villeneuve. Lors de son deuxième week-end en salles en Amérique du Nord, Dune, qui est également disponible sur HBO Max, a rapporté 15,5 millions de dollars US supplémentaires, selon les estimations du studio dimanche. Bien qu’en baisse de 62 % par rapport à ses débuts, les ventes de billets ont été suffisantes pour lui donner une semaine de plus au sommet du box-office.

Avec un budget de production de 165 millions US (hors marketing et promotion), Dune a maintenant rapporté 69,4 millions US en Amérique du Nord et 292,1 millions US dans le monde. Warner Bros. et Legendary ont confirmé la semaine dernière leur intention d’aller de l’avant avec une suite qui devrait sortir exclusivement dans les salles en 2023.

Halloween Kills, à son troisième week-end, s’est classé deuxième avec 8,5 millions US. L’avant-dernier film de cette trilogie moderne a maintenant rapporté 115,1 millions US dans le monde.

Last Night in Soho d’Edgar Wright a quant à lui débuté à la sixième place. Diffusé sur 3016 écrans, le thriller élégant distribué par Focus a rapporté environ 4,2 millions US. Thomasin McKenzie joue le rôle d’un étudiant en mode moderne qui rêve la nuit de rêves de plus en plus réalistes de la chanteuse en herbe d’Anya Taylor-Joy dans les années 1960.

Antlers de Scott Cooper, à propos d’une bête mythique terrorisant une ville dévastée de l’Oregon, a également rapporté environ 4,2 millions US dans 2800 salles.