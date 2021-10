Trois après le succès de A Star is Born, Lady Gaga revient bientôt au grand écran dans House of Gucci, un film fort attendu qui dépeint l’ascension, les luttes de pouvoir et les tragédies au sein de la famille Gucci, à la tête de l’empire de l’industrie de la mode en Italie.

Luc Boulanger La Presse

La chanteuse de Poker Face y joue la mondaine Patrizia Reggiani, l’ex-épouse de Maurizio Gucci, qui a été condamnée, en 1998, à 16 ans de prison pour le meurtre de son mari.

Outre Lady Gaga, House of Gucci affiche une distribution cinq étoiles avec, entre autres, Al Pacino, qui joue le patriarche Aldo Gucci, Adam Driver (le mari assassiné alors qu’il était PDG de Gucci), Jared Leto, Jeremy Irons, Camille Cottin, Salma Hayek, Jack Huston…

Le film réalisé par Ridley Scott est basé sur le livre de Sarah Gay Gorden. Le titre du bouquin résume bien la saga de cette famille dans laquelle la réalité dépasse la fiction : The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Il sera sur les écrans au cinéma dès le 24 novembre.

Les studios MGM ont dévoilé sa bande-annonce cette semaine.