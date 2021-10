Cinéma

Série The Contenders au MOMA

Dune et Saint-Narcisse retenus

Les longs métrages Dune de Denis Villeneuve et Saint-Narcisse de Bruce LaBruce font partie de la prestigieuse série The Contenders présentée par le Museum of Modern Art (MoMA) de New York où ils feront l’objet d’une projection dans les semaines à venir.