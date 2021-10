Pour ses trois premiers jours d’exploitation en Amérique du Nord, Dune — Part One a engendré des recettes de 40,1 millions de dollars, selon les chiffres révélés par les médias spécialisés.

Marc-André Lussier La Presse

Ce résultat est excellent, compte tenu du fait qu’aux États-Unis, cette adaptation du célèbre roman de Frank Herbert est offerte simultanément sur la plateforme HBO Max (ce qui n’est pas le cas au Canada). Il surpasse même les attentes, dans la mesure où les spécialistes de l’industrie prévoyaient des recettes de 35 millions de dollars tout au plus.

Le studio Warner Bros. enregistre ainsi sa meilleure performance au box-office en 2021, la marque précédente ayant été établie par Godzilla vs. Kong au mois d’avril (31 millions de dollars de recettes lors du premier week-end d’exploitation).

« Je souris, a déclaré au journal Variety Jeff Goldstein, président de la distribution chez Warner Bros. Les exploitants sont ravis. Le plus beau est que les admirateurs adorent ce qu’ils voient. Ils adorent l’expérience du grand écran. C’est un week-end gagnant pour les amateurs de cinéma. »

Est-ce à dire que Denis Villeneuve aura bientôt le feu vert pour tourner la deuxième partie de son diptyque ? Rien n’est encore confirmé officiellement à cet égard, mais il est clair que cette très belle performance laisse entrevoir l’avenir avec optimisme.

Plus tôt cette semaine, Ann Sarnoff, la patronne du studio Warner Bros. a abordé la question auprès de Deadline, un site spécialisé : « Y aura-t-il une suite à Dune ? Si vous regardez le film, vous voyez comment il prend fin. Je crois que vous avez déjà pas mal votre réponse. »

Au journal Variety, elle a ajouté que les résultats au box-office ne constitueraient pas le seul critère pour donner le feu vert au deuxième volet, évoquant en outre une production « incroyable » et une histoire « tellement engageante ».

Sorti sur un circuit de 4125 écrans en Amérique du Nord, Dune — Part One a en outre engendré 9 millions de dollars grâce aux présentations en format IMAX, soit 22,5 % de ses recettes. Il est à noter que les recettes engendrées au Québec, déjà incluses dans ce résultat global, seront dévoilées lundi.

Halloween Kills occupe le deuxième rang du box-office de la fin de semaine, grâce à des recettes de 14 millions de dollars. Suivent No Time to Die, le 25e long métrage de James Bond et volet final du cycle Daniel Craig (11,8 millions), et Venom : Let There Be Carnage (9,1 millions). Le nouveau film d’animation Ron’s Gone Wrong ferme la marche avec des recettes décevantes de 7,3 millions.