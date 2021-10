Les longs métrages Dune de Denis Villeneuve et Saint-Narcisse de Bruce LaBruce font partie de la prestigieuse série The Contenders présentée par le Museum of Modern Art (MoMA) de New York où ils feront l’objet d’une projection dans les semaines à venir.

André Duchesne La Presse

Le film The Power of the Dog de Jane Campion et dont Roger Frappier est l’un des producteurs est aussi de cette 14e édition dont la soirée d’ouverture aura lieu le 4 novembre avec la projection de Spencer de Pablo Larraín.

Sur le site du MoMA, on présente The Contenders comme une sélection de films à la fois influents et innovants, dont l’impact va bien au-delà de leur sortie en salles.

« Qu’ils soient couverts de prix ou qu’ils soient destinés à devenir culte, chacun de ces films peut prétendre à avoir une signification historique durable et quiconque se qualifiant de cinéphile voudra les voir sur grand écran », indique-t-on sur le site du MoMA.

Dune, dont la sortie grand public en salles a lieu vendredi, a recueilli de nombreux éloges depuis sa première mondiale tenue à la Mostra de Venise, début septembre.

Présenté une première fois au Festival du nouveau cinéma en octobre 2020, Saint-Narcisse est par ailleurs un film du Torontois Bruce LaBruce produit au Québec par Nicolas Comeau. On y raconte l’histoire d’un jeune homme narcissique faisant la découverte d’un frère jumeau. Félix-Antoine Duval, Tania Kontoyanni, Alexandra Petrachuk et Andreas Aspergis font partie de la distribution.

Plusieurs autres titres qui ont dernièrement fait les manchettes sont de la sélection. Parmi ceux-ci, notons, Titane de Julia Ducournau (Palme d’or à Cannes), Annette de Leos Carax, The Card Counter de Paul Schrader, Benedetta de Paul Verhoeven, le documentaire The Velvet Underground de Tood Haynes, Petite maman de Céline Sciamma, etc. D’autres titres seront annoncés dans les semaines à venir.

Cette 14e série de The Contenders est présentée du 4 novembre au 22 janvier 2022 au MoMA, principalement en salle et avec quelques projections en ligne.