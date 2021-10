Entrevues

The Electrical Life of Louis Wain

Le courage d’un peintre excentrique

Benedict Cumberbatch et Claire Foy n’en sont pas à leur premier rôle historique. Si on a déjà vu l’interprète de Sherlock Holmes dans la peau du célèbre mathématicien Alan Turing, on se souviendra de la performance de l’actrice britannique dans la série The Crown. Avec The Electrical Life of Louis Wain (La vie extraordinaire de Louis Wain en français), le public les retrouve alors qu’ils incarnent Louis Wain et Emily Richardson, un couple passionné d’art et de beauté qui vivra son lot de défis.