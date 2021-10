Le plus récent opus de la saga James Bond, No Time to Die, a réalisé les meilleures ventes pour un jeudi d’avant-première de l’histoire de la franchise.

Marissa Groguhé La Presse

Avec un résultat au guichet de 6,3 millions, le cinquième et dernier film mettant en vedette Daniel Craig démarre en force.

Le record précédent était détenu par Spectre, qui avait récolté 5,3 millions en 2015.

Selon le média spécialisé Variety, No Time to Die pourrait toucher entre 60 et 70 millions lors de sa première fin de semaine. Skyfall, en 2012, avait obtenu les meilleurs résultats de vente de lancement de l’histoire des films Bond, avec des bénéfices de 88,4 millions lors de sa fin de semaine d’ouverture.

No Time to Die, réalisé par Cary Joji Fukunag et mettant également en vedette Léa Seydoux, Ben Whishaw et Naomie Harris, prend l’affiche au Canada et aux États-Unis vendredi.