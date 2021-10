Cinéma

Festival Lumière

Jane Campion recevra le « Nobel du Cinéma »

(Lyon) Le festival Lumière s’ouvre samedi à Lyon avec une programmation de plus de 150 films et documentaires, ponctuée d’hommages et de rencontres avec de grands noms comme Jane Campion, Marco Bellochio, Paolo Sorrentino et Edgar Morin.