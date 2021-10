La 50e édition du Festival du nouveau cinéma s’amorce ce mercredi avec la présentation du film Bootlegger, de Caroline Monnet, et se poursuit en salle jusqu’au 17 octobre. Quoi voir parmi les 86 longs métrages de la programmation hybride ? Voici nos six suggestions.

André Duchesne La Presse

La traversée (section Compétition internationale)

Reconnue dans le milieu de l’animation (Cristal d’honneur à Annecy en 2015), Florence Miailhe poursuit ici son travail avec l’écrivaine Marie Desplechin. Utilisant la technique de la peinture animée sur verre, La traversée fait écho à l’actuelle crise des migrants en Europe. On y suit deux enfants, Kyona et Adriel, qui, chassés de leur village par un régime totalitaire, s’embarquent dans une odyssée à la recherche d’une vie meilleure.

En ligne ce mercredi à midi et présenté vendredi à 18 h 30 au Cinéma du Musée.

Gagarine (section Panorama international)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En 1961, à Ivry-sur-Seine, en banlieue de Paris, est construite la cité de Gagarine, un immeuble de HLM que le célèbre cosmonaute russe a inauguré deux ans plus tard. L’édifice, très mal en point, est déconstruit à compter de 2019. De cette histoire vraie, Fanny Liatard et Jérémy Trouilh ont tiré une fiction romantique dans laquelle une bande d’adolescents tente de sauver les lieux. En sélection officielle à Cannes 2020.

En ligne vendredi à 19 h pour 72 heures seulement.

Hit the Road (section Panorama international)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Un premier long métrage pour l’Iranien Panah Panahi (fils de Jafar Panahi) et une première présence remarquée à Cannes (Quinzaine des réalisateurs) cet été. Hit the Road est, sans surprise, un road trip dans lequel le spectateur est invité à partager les moments et sentiments de plusieurs membres d’une famille dysfonctionnelle en route vers une destination secrète.

Samedi à 15 h 15 au Cinéma du Musée.

In the Mirror (section Compétition internationale)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La cinéaste Laila Pakalnina revisite le conte de Blanche-Neige qu’elle utilise pour mieux dénoncer le culte du corps à l’ère des réseaux sociaux. L’histoire est campée dans un centre d’entraînement de Riga, capitale de la Lettonie, où Blanche-Neige affronte sa terrifiante belle-mère dans une compétition de burpees. Un film truffé d’égoportraits et de chorégraphies ludico-sportives !

En ligne mercredi à midi et présenté dimanche à 20 h 30 au Cinéma du Parc, salle 1.

Freakscene – The Story of Dinosaur Jr. (section Temps Ø)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans le monde du grunge, le groupe Dinosaur Jr., dont le plus récent album, Sweep It Into Space, est sorti en février, a fait date. Ce documentaire germano-américain revient sur la naissance du groupe et son parcours jusqu’à nos jours. Images d’archives, témoignages de plusieurs membres et beaucoup de musique constituent le tissu de ce documentaire musical.

En ligne ce mercredi à midi et présenté lundi à 18 h 30 au Cinéma du Parc, salle 1.

1970 (section Panorama international)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Pour les Québécois, 1970 est synonyme de la crise d’Octobre. Pour les Polonais, cette année marque les racines d’une grogne populaire, notamment au chantier naval de Gdansk, qui mènera à l’émergence du syndicat Solidarnosc avec les effets dominos que l’on connaît. Ce documentaire est constitué d’images d’archives uniques où s’entremêlent protestations du peuple et répressions sanglantes.

En ligne ce mercredi à midi et présenté vendredi 15 octobre à 16 h au Cinéma du Parc, salle 1.

Sauf exception, les films en ligne y resteront jusqu’au 31 octobre.