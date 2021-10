Cinéma

Il s’appelle Craig. Daniel Craig.

Le 25e opus de la plus fameuse série de films de l’histoire du cinéma prend enfin l’affiche après avoir subi plusieurs reports, dus à la pandémie. Dans No Time to Die (Mourir peut attendre en version française), Daniel Craig enfile le costard du plus célèbre agent de Sa Majesté pour la cinquième et dernière fois, après 15 ans de bons et loyaux services. Pour l’occasion, Marc Cassivi et Marc-André Lussier discutent de la marque qu’aura laissée l’acteur dans le rôle de James Bond.