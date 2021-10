Depuis sa fondation en 1971, l’histoire du Festival du nouveau cinéma (FNC) a connu nombre de moments charnières, nouveautés et ajouts au gré des changements technologiques et des nouvelles tendances. Voici quelques dates marquantes.

André Duchesne La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Une scène d’Eika Katappa

26 octobre 1971

La première édition du Festival international du cinéma en 16 mm est lancée au Musée des beaux-arts de Montréal. L’évènement est alors dirigé par Claude Chamberlan et Dimitri Eipides, de la Coopérative des cinéastes indépendants. La programmation compte 18 longs métrages et 46 courts en provenance de 13 pays. L’évènement s’ouvre avec Eika Katappa, de Werner Schroeter, qui est présent.

PHOTO FOURNIE PAR LE STUDIO Dominique Sanda dans Le navire Night de Marguerite Duras

1980

Changement de nom pour la neuvième édition. Le Festival international du nouveau cinéma de Montréal se veut plus accessible, dit à La Presse le coordonnateur Denis Couture. Au programme, Le navire Night, de Marguerite Duras, Strass Café, de Léa Pool, Maïa Fauve, de Charles Binamé, et New Old, de l’acteur Pierre Clémenti qui fait partie des invités. Le FNC a maintenant son propre lieu, le Cinéma Parallèle.

PHOTO FOURNIE PAR LE STUDIO Ian Buchanan incarne Dick Tremayne dans la série Twin Peaks.

1991

En ce 20e anniversaire qui attire 102 208 spectateurs, le FNC ouvre une section destinée aux œuvres télévisuelles dites innovantes. Les spectateurs verront par exemple les deux premiers épisodes de Twin Peaks, de David Lynch. Le film Hearts of Darkness, documentaire d’Eleanor Coppola consacré au tournage du film Apocalypse Now, de son mari Francis Ford Coppola, remporte le prix du meilleur documentaire.

PHOTO FOURNIE PAR LE STUDIO Une scène du film Beau travail, de Claire Denis

1999

Autre année charnière dans l’histoire du FNC. À l’ère du numérique, le FNC élargit ses horizons et prend le nom de Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias de Montréal en plus de s’installer à l’Ex-Centris. Le prix de la Louve d’or est créé et il est représenté par une sculpture de Pierre Dupras. Avec son film Beau travail, la cinéaste française Claire Denis est la première à le recevoir.

PHOTO FOURNIE PAR CHRISTAL FILMS Paul Ahmarani dans le long métrage Congorama, où il partage la vedette avec Olivier Gourmet

2006

En cette 35e édition du FNC, une nouvelle section destinée aux œuvres québécoises et canadiennes est créée. On y trouve entre autres Dans les villes, de Catherine Martin, Sur la trace d’Igor Rizzi, de Noël Mitrani, et Le fugitif ou les vérités d’Hassan, de Jean-Daniel Lafond. C’est le long métrage québécois Congorama, de Philippe Falardeau, qui ouvre le festival alors que Volver, de Pedro Almodóvar, est projeté en clôture.

PHOTO FOURNIE PAR EYESTEELFILM Le drame islandais Volcano, de Rùnar Rùnarsson

2011

Pour son 40e anniversaire, le FNC reçoit des invités de marque, dont Wim Wenders, un ami de longue date du festival, Amos Gitai, Romain Gavras, Philippe Falardeau, Bertrand Bonello et Tran Anh Hung. La cinéaste française Valérie Donzelli accompagne son long métrage La guerre est déclarée qui ouvre les festivités. La Louve d’or est remise à Volcano, de l’Islandais Rúnar Rúnarsson.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Denis Villeneuve à la première du film Blade Runner 2049, présenté en ouverture du FNC en 2017

4 octobre 2017

Après avoir assisté à la première mondiale de son film Blade Runner 2049 à Los Angeles le 3 octobre 2017 (au cours d’une cérémonie sobre en raison d’une tuerie à Las Vegas), Denis Villeneuve rentre à Montréal pour présenter son film en ouverture de la 46e édition du FNC. La soirée, très courue, a lieu au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Jean-Marc Vallée, Maxim Gaudette, Marc-André Grondin, Micheline Lanctôt, Emmanuel Bilodeau et beaucoup d’autres font partie des spectateurs.