Cinéma

No Time To Die

James Bond revient pour sauver le monde et le cinéma

(Londres) Célébrités et tapis rouge, le nouveau James Bond, No Time To Die (Mourir peut attendre), arrive enfin sur grand écran, lors d’une avant-première mardi soir à Londres, et cette fois 007 a pour mission non seulement de sauver le monde, mais aussi les salles de cinéma, éprouvées par les confinements.