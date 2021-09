Kirk Douglas dans Path of Glory.

Le Cinéma du Musée et le Groupe de recherche en histoire des sociabilités, un organisme de l’UQAM, mettent en commun leur savoir et leurs ressources pour créer un nouveau cycle de cinéma, Ciné-Histoire, dont le premier sujet sera l’œuvre de Stanley Kubrick.

André Duchesne La Presse

Ciné-Histoire a pour but de créer des cycles thématiques, que ce soit autour d’un ou une cinéaste, d’une époque ou d’un thème commun et d’en analyser les grandes lignes à travers des soirées de projection de films suivies par des discussions en compagnie d’un historien.

Dans le cas du cinéaste et producteur américain Stanley Kubrick, Ciné-Histoire se penchera sur cinq de ses longs métrages, à savoir Path of Glory (1957), Spartacus (1960), Dr Strangelove (1964), Barry Lindon (1975) et Full Metal Jacket (1987).

Le titre de la présentation est Kubrick Historien.

« Au même titre que Steven Spielberg ou Ridley Scott, qui naviguent constamment entre les films historiques et la science-fiction, Stanley Kubrick (1928-1999) fut un cinéaste passionné par l’histoire et par le temps, expliquent les créateurs du cycle dans un communiqué. De fait, le tiers de sa filmographie est constitué de films historiques. Si, comme le dit l’adage, l’histoire est écrite par les vainqueurs, Kubrick interroge cette fatalité en démontrant l’absurdité du pouvoir et la résistance, tout aussi absurde, des vaincus. »

La projection des œuvres aura lieu au Cinéma du Musée à raison d’une fois par mois. La première, Path of Glory, aura lieu jeudi soir à 18 h 30.

Détails : cinemadumusee.com.