Des souvenirs de Back to the Future et Star Wars aux enchères

Des souvenirs de films seront prochainement mis en vente lors d’enchères organisées par la maison d’encan Prop Store.

La Presse

Parmi les objets, on retrouvera une reproduction miniature du véhicule X-Wing de Star Wars : Return of the Jedi, une planche « hoverboard » de Back to the Future Part II et le costume de Will Ferrell pour Elf.

À voir en vidéo.